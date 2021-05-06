Atakan Gelişli kimdir? Nerelidir? Ne iş yapar? Hayatı ve biyografisi
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Atakan Gelişli kimdir? Nerelidir? Ne iş yapar? Hayatı ve biyografisi

Atakan Gelişli kimdir? Nerelidir? Ne iş yapar? Hayatı ve biyografisi
Bültenler - Haberler | Güncel

Demet Özdemir, Öznur Serçeler, Özgü Kaya, Özge Yağız, Zeynep Tuğçe Bayat, Zeynep Alkan, Selin Sezgin, Serra Pirinç, Onur Seyit Yaran, Tuğba Tutuğ gibi birçok isim ile çalışan ünlü kuaför Atakan Gelişli'nin biyografisi büyük merak konusu oldu.

Son dönemde yaptığı çalışmalar ile sık sık gündeme gelen kuaför Atakan Gelişli, özellikle Demet Özdemir ile birlikte yaptığı çalışmalar ile sosyal medyada büyük beğeni toplamaya devam ediyor.

Genç ve başarılı kuaförün hayatı ise büyük merak konusu oldu. Atakan Gelişli'nin biyografisi ve hayatı ile ilgili detaylar haberimizde.

Atakan Gelişli kimdir? Nerelidir? Ne iş yapar? Hayatı ve biyografisi

Atakan Gelişli, 05 Eylül 1994'te İstanbul'da doğdu. Çeşitli eğitimler alarak, birçok ünlü isim ile yaptığı çalışmalar sayesinde kariyerinde başarılı bir noktaya ulaşarak, birçok çok sertifikaya sahip oldu.

Kendi stüdyosunda ekibi ile hizmet vermenin yanı sıra, moda dergi çekimlerinde birçok ünlü yüzün kapak çalışmalarında saç tasarımı çalışmalarını yapmıştır. Aynı zamanda Türkiye'de ve dünya genelinde gelin saçı tasarımları ile de büyük beğeni toplamaktadır.

Atakan Gelişli kimdir? Nerelidir? Ne iş yapar? Hayatı ve biyografisi

ATAKAN GELİŞLİ'NİN EĞİTİMLERİ VE ÖDÜLLERİ

2008-2010 "Fransa Vizajizm eğitimi"

2010 "Schwarzkopf Renk Uzmanlığı"

2012 "İ.K.O Topuz Birinciliği"

2013 "A.K.O. Topuz Birinciliği"

Kaynak: Bültenler

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