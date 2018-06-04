Atakan Arslan'ın Hamile Karısının Boks Yaptığı Anlar Sosyal Medyayı Salladı

2017 yılında Serap Korkmaz ile nikah masasına oturan Çağan Atakan Arslan, eşiyle boks yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. İlk bebeklerine kavuşmak için gün sayan çiftin paylaştıkları video tartışmalara neden oldu.

"EĞİTİM ANNE KARNINDA BAŞLAR"

Hamileliğinde 37 haftayı geride bırakan Serap Korkmaz, eşi ile ringe çıktı. Atakan Arslan videoyu "Eğitim anne karnında başlar. Denemeyin!" notu ile Instagram sayfasından yayınladı.

"HİÇ OLACAK İŞ DEĞİL"

Çiftin videosu kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcıları karnı burnunda ringe çıkan Serap Korkmaz için şu yorumları yaptı: "Ay içim gitti. Bebeğe bir şey olacak yapma şöyle hareketler.", "Gerçekten hamile mi diye düşünmedim değil hani", "Hiç olacak iş değil... Çok tehlikeli, büyük cesaret. Yapmamalısınız kesinlikle!", "Allah korusun. Aksilik çıkar, üzülürsünüz...Daha hafif sporlar yapsa daha iyi olmaz mı?"