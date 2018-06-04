Atakan Arslan'ın Hamile Karısının Boks Yaptığı Anlar Sosyal Medyayı Salladı

Atakan Arslan'ın Hamile Karısının Boks Yaptığı Anlar Sosyal Medyayı Salladı

Survivor yarışmasındaki başarısıyla adından söz ettiren milli boksör Çağan Atakan Arslan'ın, hamile eşiyle boks yaptığı anlar sosyal medyayı salladı.

2017 yılında Serap Korkmaz ile nikah masasına oturan Çağan Atakan Arslan, eşiyle boks yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. İlk bebeklerine kavuşmak için gün sayan çiftin paylaştıkları video tartışmalara neden oldu.

"EĞİTİM ANNE KARNINDA BAŞLAR"

Hamileliğinde 37 haftayı geride bırakan Serap Korkmaz, eşi ile ringe çıktı. Atakan Arslan videoyu "Eğitim anne karnında başlar. Denemeyin!" notu ile Instagram sayfasından yayınladı.

"HİÇ OLACAK İŞ DEĞİL"

Çiftin videosu kısa sürede yorum yağmuruna tutuldu. Sosyal medya kullanıcıları karnı burnunda ringe çıkan Serap Korkmaz için şu yorumları yaptı: "Ay içim gitti. Bebeğe bir şey olacak yapma şöyle hareketler.", "Gerçekten hamile mi diye düşünmedim değil hani", "Hiç olacak iş değil... Çok tehlikeli, büyük cesaret. Yapmamalısınız kesinlikle!", "Allah korusun. Aksilik çıkar, üzülürsünüz...Daha hafif sporlar yapsa daha iyi olmaz mı?"

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YORUMLAR (12)

  • TERAZİ LASTİK JİMLASTİK:
    Hamilelik bazı kadınlarda malesef şımarıklık fırsatı oluyor her bayanda değil elbet bence spor hamileykende dikkat edilerek yapılabilir
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  • EMİNE KR:
    Attığı yumruktan durusundan, sacım basın halinden göstermelik bişey yapıldığı belli.kaldıki agırlık antrenmanı dışında hamilelerin yapmasında mahsur yok
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  • 34:
    Çocuğu erkek için doğuruyorum dersen serap korkmazın yaptığını yapamazsın yok bizim için bizim çocuğuz dersen ortak sorumluluk alırsan bunu yaparsın
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