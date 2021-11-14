Ata'yı Anma İller Arası Karate Turnuvası Mamak'ta gerçekleşti

ANKARA (Habermetre) - Mamak Belediyesi, Ata'yı Anma İller Arası Karate Turnuvası'na ev sahipliği yaptı. Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü düzenlediği ve Mamak Spor Salonu'nda gerçekleşen turnuvaya 21 İlden gelen 430 sporcu, 68 Karate kulübü katıldı.

Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı, Ata'yı Anma İller Arası Karate Turnuvası'na Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ve çok sayıda sporcu katıldı. Dereceye giren sporcular, madalyalarını Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik'in elinden aldı.

En az bir alanda lisanslı sporcu olmanızı istiyoruz

Ankara'nın güzel ilçesi Mamak'ta spor ve eğitimde gençlere her zaman destek verdiklerini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Gençlerimizin için yeni spor merkezleri, yüzme havuzları, statlar inşa ediyoruz. Bu inşa ettiğimiz yapılarda sporun birçok dalının yaşamasını ve yaşatılmasını istiyoruz. Göreve geldiğimizde gençlerimiz için önemli bir amacımız vardı. Okula giden öğrencilerimizin her biri en az bir alanda lisanslı spor yapsın istemiştik. Bu hedefimizi gerçekleştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Gençlerimizden ise tek bir şey istiyoruz. Fırsatları değerlendirsinler. Son olarak böyle anlamlı bir turnuva vesilesi ile Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bu ülkeyi ve toprakları bize vatan yapan tüm şehitlerimiz ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

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