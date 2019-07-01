ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Soruları ve cevapları yayınlandı mı?

Binlerce öğrenci geçtiğimiz hafta sonu ATA AÖF bütünleme sınavına girdi. 29-30 Haziran tarihinde gerçekleştirilen Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi bütünleme sınavına çok sayıda öğrenci katıldı. Peki ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanır? ATA AÖF bütünleme sınav soru ve cevapları yayınlandı mı?

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ATA AÖF bütünleme sınavları 29-30 Haziran tarihinde Atatürk Üniversitesi tarafından gerçekleştirildi. ATA AÖF bütünleme sınav sonuçlarının sınavın tamamlanmasını izleyen 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAV SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

ATA AÖF bütünleme sınav soru ve cevapları, Atatürk Üniversitesi tarafından yayınlandı. ATA AÖF OBS sisteminden sınavı soru ve cevaplarına öğrenci girişi yaptıktan sonra LMS butonuna tıklayarak ulaşabilirsiniz.

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

ATA AÖF bütünleme sınav sorularına itirazlar 3 iş günü içerisinde yapılacaktır. 03 Temmuz 2019 17.00 tarihinden sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. İtiraz sürecinin daha hızlı ve daha sağlıklı yürütülebilmesi için bir öğrencinin bir sınav döneminde soru itiraz hakkı her ders için 5 soru ile sınırlandırılmıştır.

Sınav sorularına, soruların yayınlanma tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde sınav sonuçlarına ise sonuçların ilanından itibaren 3 iş günü içerisinde Fakültemize yazılı bir itiraz dilekçesi göndererek veya Öğrenim Yönetim Sistemi (LMS) üzerindeki itiraz bölümünden itiraz edilebilir.