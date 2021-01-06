At arabasıyla 6 ton demir çalan 6 kadın, serbest bırakıldı
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At arabasıyla 6 ton demir çalan 6 kadın, serbest bırakıldı

06.01.2021 12:38 | Son Güncelleme: 06.01.2021 12:41
At arabasıyla 6 ton demir çalan 6 kadın, serbest bırakıldı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, bir iş yerinin bahçesinden 6 ton demiri at arabasıyla çaldıkları tespit edilip gözaltına alınan 6 kadın, sevk edildikleri adliyede mahkemece serbest bırakıldı.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, bir iş yerinin bahçesinden 6 ton demiri at arabasıyla çaldıkları tespit edilip gözaltına alınan 6 kadın, sevk edildikleri adliyede mahkemece serbest bırakıldı.

Hırsızlık olayı, Camiatik Mahallesi Doğramacılar Caddesi üzerinde bulunan maden sektörüne makine ve parça üreten Müjdat Duratimur'a ait iş yerinde meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu 27 Aralık Pazar günü, iş yerinin bahçesine gelen kimliği belirsiz kişiler, üzeri brandalarla örtülü yaklaşık 6 ton demiri, 2 at arabasına yükleyip, bölgeden uzaklaştı. Ertesi sabah iş yerine gelen Duratimur, demirlerin çalındığını fark ederek, polisi aradı. İş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenen hırsızlığı gerçekleştirdikleri belirlenen 6 kadın, yakalanarak, gözaltına alındı. Demirleri bir hurdacıya sattıkları ortaya çıkan kadınlar sevk edildikleri adliyede mahkemece serbest bırakıldı.


At arabasıyla 6 ton demir çalan 6 kadın, serbest bırakıldı
At arabasıyla 6 ton demir çalan 6 kadın, serbest bırakıldı
At arabasıyla 6 ton demir çalan 6 kadın, serbest bırakıldı
At arabasıyla 6 ton demir çalan 6 kadın, serbest bırakıldı
At arabasıyla 6 ton demir çalan 6 kadın, serbest bırakıldı
At arabasıyla 6 ton demir çalan 6 kadın, serbest bırakıldı
At arabasıyla 6 ton demir çalan 6 kadın, serbest bırakıldı
At arabasıyla 6 ton demir çalan 6 kadın, serbest bırakıldı
At arabasıyla 6 ton demir çalan 6 kadın, serbest bırakıldı
At arabasıyla 6 ton demir çalan 6 kadın, serbest bırakıldı
At arabasıyla 6 ton demir çalan 6 kadın, serbest bırakıldı
At arabasıyla 6 ton demir çalan 6 kadın, serbest bırakıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat YAYIN

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