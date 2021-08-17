Aşure orucu ne zaman tutulur 2021? Aşure günü oruç tutulur mu? Aşure günü oruç tutmanın fazileti nedir?
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Aşure orucu ne zaman tutulur 2021? Aşure günü oruç tutulur mu? Aşure günü oruç tutmanın fazileti nedir?

Aşure orucu ne zaman tutulur 2021? Aşure günü oruç tutulur mu? Aşure günü oruç tutmanın fazileti nedir?
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Muharrem ayının 10. günü idrak edilen Aşure günü için vatandaşlarımız araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. 18 Ağustos gününe denk gelen Aşure günü oruç tutulur mu? araştırılmakta. Bu mübarek günde vatandaşlar ibadetlerini eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirmek üzere "Aşure günü oruç tutulur mu, fazileti nedir, nasıl niyet edilir?" şeklindeki sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Aşure orucu ne zaman tutulur 2021? Aşure günü oruç tutulur mu? Aşure günü oruç tutmanın fazileti nedir?

Muharrem ayı orucu ne zaman ve kaç gün tutulur? sorusu Aşure gününe gelmeden araştırılmakta. Muharrem ayının 10. günü idrak edilen Aşure günü için vatandaşlarımız araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. 18 Ağustos gününe denk gelen Aşure günü oruç tutulur mu? araştırılmakta. Bu mübarek günde vatandaşlar ibadetlerini eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirmek üzere "Aşure günü oruç tutulur mu, fazileti nedir, nasıl niyet edilir?" şeklindeki sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Aşure orucu ne zaman tutulur 2021? Aşure günü oruç tutulur mu? Aşure günü oruç tutmanın fazileti nedir? İşte detaylar haberimizde...

AŞURE ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Hz. Peygamberin (s.a.s.) yahudilere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharrem'in dokuzuncu günü de tutacağını söylemesi (Ebû Dâvûd, Savm, 66); bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu veya onuncu ve on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir (Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 52; Abdürrezzâk, el-Musannef, IV, 287). Şu da bilinmelidir ki, Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113-126). Öte yandan isteyenler Muharrem ayının ilk gününden itibaren 12 veya 15 gün oruç tutmaktadır. Ancak önemli olan nokta Yahudilere benzememek adına yalnızca 10 Muharrem'de oruç tutmaktan kaçınılması, 9-10 ya da 10-11 Muharrem'de oruç tutulmasıdır.

MUHARREM ORUCU SAAT KAÇTA BAŞLAR VE BİTER?

Muharrem orucu İmsak vaktinde, gün doğarken başlar ve gün batımında tamamlanır.

MUHARREM'İN ONUNCU GÜNÜ YAŞANAN OLAYLAR

Hicri takvimin birinci ayı olan ve hicri yılbaşı olarak bilinen Muharrem ayının onuncu günü Aşure günü olarak bilinir. Bu günde 10 peygambere 10 ikram ve ihsan verilmiştir:

1. Hz. Musa'nın denizi yarması üzerine Firavun ile ordusunun sulara gömüldüğü gün.

2. Hz. Nuh'un Cudi Dağı'nın üzerine gemisini demirlediği gün. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

3. Hz. Yunus'un balığın karnından kurtulduğu gün.

4. Hz. Âdem'in tövbesinin kabul edildiği gün. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

5. Hz. İsa'nın dünyaya gelip semaya yükseldiği gün.

6. Hz. Yusuf'un kardeşlerinin attığı kuyudan çıkarıldığı gün.

7. Hz. Davud'un tövbesinin kabul edildiği gün.

8. Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail'in doğduğu gün.

9. Hz. Yusuf'un hasretinden dolayı gözleri kapanan Hz. Yakub'un görmeye başladığı gün.

10. Hz. Eyyûb'un hastalığından şifaya kavuştuğu gün.

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Aşure orucu ne zaman tutulur 2021? Aşure günü oruç tutulur mu? Aşure günü oruç tutmanın fazileti nedir? - Haberler
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