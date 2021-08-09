Aşure ne zaman yapılır 2021? Muharrem ayı ne zaman başlıyor 2021? Hicri yılbaşı!
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Aşure ne zaman yapılır 2021? Muharrem ayı ne zaman başlıyor 2021? Hicri yılbaşı!

Aşure ne zaman yapılır 2021? Muharrem ayı ne zaman başlıyor 2021? Hicri yılbaşı!
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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı dini takvime göre Muharrem ayına denk gelen aşure gününe dair merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. Bu kapsamda Aşure ne zaman yapılır 2021? Muharrem ayı ne zaman başlıyor 2021? sorularının yanıtları araştırılmakta.

Aşure ne zaman yapılır 2021? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Muharrem ayı hem Hicri yılın ilk ayı hem de İslam inancına göre birçok önemli hadisenin yaşandığı ve genellikle ibadetlerle değerlendirilen aylardan birisi... Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Zilhicce ayının son günlerinin gelmesiyle beraber gözler Hicri Yılbaşı tarihine çevrildi. Peki; 1 Muharrem 2021 Hicri Yılbaşı ne zaman? 2021 Aşure günü ne zaman? İşte Aşure günü ve 2021 Muharrem ayı ile ilgili merak edilenler... Aşure ne zaman yapılır 2021? Muharrem ayı ne zaman başlıyor 2021? Hicri yılbaşı!

MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

9 Ağustos 2021 Pazartesi günü hem Hicri Yılbaşı olacak hem de Muharrem ayı başlangıcı olarak idrak edilecek.

AŞURE NE ZAMAN YAPILIR 2021?

2021'de Aşure Günü her sene olduğu gibi ilgiyle bekleniyor. Aşure Günü 18 Ağustos Çarşamba günü idrak edilecek.

Muharrem ayının onuncu günü "Aşure" diye adlandırılır. Muharrem ayında Hicret ve Kerbelâ gibi İslam dünyasında ortak duyguları ve anlamları taşıyan Muharrem Ayı'nda dayanışmanın, birlikteliğin ve sevginin ifadesi olan aşureler de paylaşılır.

MUHARREM AYININ ANLAMI!

Muharrem Hicri takvime göre yılın birinci ayıdır. Muharrem Arapça bir kelime olup, kelime kökü itibarıyla "haram"dan türemiştir. Sözcük karşılığı, haram olan, yasaklanan anlamındadır. Araplar, İslamiyet öncesi dönemde (Cahiliye döneminde) dahi, kabile yaşantısının bencilliklerinden kaçınarak, Arabi ilk ay olan "muharrem" ayında birbirlerine savaş açmak gibi "yasaklanan" fiillerden kaçınır ve uzaklaşırlarmış.

Muharrem Matemi'nin amacı: Bu türlü acıların bir daha yaşanmaması için gerekli olan insanlık değerlerini ve Alevî öğretisini özümsemektir. Matem süresince bıçağa ve kesici aletlere el sürülmez, kurban kesilmez ve et yenmez. Matem boyunca hiçbir canlıya eziyet edilmez.

Kimsenin kalbini kırmamak, dili ile kimseyi incitmemek, kimse hakkında dedikodu yapmamak Mâtem Orucu'nun temel ilkesidir. Sağlığı yerinde olanlar oruç tutarlar. Matemden amaç, kendine eziyet yapmak değil, kötülük ve katliamların bir daha olmaması adına anmak ve unutmamaktır. Kerbelâ katliamında hasta olması nedeniyle İmam Zeynel Abidin'in kurtulması ve Ali'nin soyunun devam etmesi nedeniyle de Allah'a şükredilir. Bu nedenle Muharrem mâtemi, aşûre geleneği ile biter. 12 gün orucun ardından Aşûre Günü yapılır. 12 değişik malzemeden oluşan aşûre yenilir ve dağıtılır.

İşte 2021 Muharrem ayı ile ilgili tarihler:

1 Muharrem 2021 Hicri Yılbaşı: 9 Ağustos 2021 Pazartesi

10 Muharrem 2021 Aşure Günü: 18 Ağustos 2021 Çarşamba

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