Asuman'la Sevgili Dünürüm ne zaman? Asuman'la Sevgili Dünürüm son bölüm izle! Asuman Krauze'nin sunumuyla Show TV ekranlarında yayın hayatına başlayan Asuman'la Sevgili Dünürüm yarışma programı eğlenceli dakikalara sahne oluyor. Gelin ve kaynanaların lezzet yarışının ekrana geldiği Asuman'la Sevgili Dünürüm izleme linki haberimizde.

Asuman'la Sevgili Dünürüm programı 17 Ağustos'tan itibaren hafta içi her gün Show TV'de olacak. Hafta boyunca anne, kayınvalide ve gelinlerden oluşan beş ayrı takımın yarıştığı programda haftanın kazananı 10 bin liralık büyük ödülün sahibi oluyor.

Asuman'la Sevgili Dünürüm izle...

ASUMAN'LA SEVGİLİ DÜNÜRÜM NE ZAMAN?

Ekranların lezzet programı Asuman'la Sevgili Dünürüm, 17 Ağustos Pazartesi günü saat 16:00'da izleyen karşısına çıktı. Yarışma programı haşta içi her gün 16:00'da ekrana gelmeye devam edecek.

ASUMAN'LA SEVGİLİ DÜNÜRÜM KONUSU

Asuman'la Sevgili Dünürüm'de lezzet ustası olmaya aday gelinler, anne ve kayınvalidesiyle bir olup mutfağa giriyor; birbirinden nefis yemekleri tadıp puan vermekse diğer gelinlere düşüyor.

Hafta boyunca anne, kayınvalide ve gelinlerden oluşan beş ayrı takımın yarıştığı programda haftanın kazananı 10 bin liralık büyük ödülün sahibi oluyor. Gelinler sevgilerini de katarak en güzel yemekleri hazırlıyor, dünürler onlara mentorluk yapıyor. Büyük ödülü kazanmak için kolları sıvayan gelinlerin ve dünürlerin lezzet yarışı, Asuman Krause'nin muhteşem sunumuyla eğlenceli bir şölene dönüşüyor.