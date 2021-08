Asuman Krause kimdir? Asuman Krause evli mi?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Asuman Krause, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Asuman Krause hakkında merak edilenler. Asuman Krause hayatı ve biyografisi. Asuman Krause kimdir?

ASUMAN KRAUSE KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Mart 1976

Kaç yaşında: 45 yıl yaşında

Nereli Berlin,

Boy: 1,8 m

Asuman Krause Türk bir anneyle Alman bir babanın kızı olarak Almanya'da dünyaya geldi. Almanya Genç Milli Basketbol Takımına girdi. Annesi, Asuman 17 yaşındayken ablasıyla onu alıp Türkiye'ye geldi. Krause Almanca, Türkçe, İngilizce ve Fransızca biliyor.

TÜRKİYE GÜZELLİK YARIŞMASI SONRASI

Türkiye ikinci güzeli seçildikten sonra mankenliğe başladı. 2005 yılında Yaz Sabahı isimli televizyon programının sunuculuğunu üstlendi. Aynı yıl Sen Ne Dilersen adlı filmde melek rolünü üstlenerek oyunculuğa adım attı. Sonradan Görme dizisinde Metin Şentürk ile başrolü paylaştı. No Savaş Yes Manken tiyatro oyununun ardından Kandemir Konduk'un İyi Aile Çocuğu oyununda başrol alarak oyunculuğunu pekiştirdi.

Krause, 2006 yılında mankenliği bırakarak şarkıcılığa başladı. İlk albümü Çok Yalnızım'ı 2006 yılında Seyhan Müzik etiketiyle yayımladı. Mankenlikten şarkıcılığa geçtiği için yapılabilecek haksız eleştirileri önlemek için albümü ismini vermeden radyolara gönderdi. Şarkıları genel olarak pozitif tepkiler alırken, ses rengi Burcu Güneş ve Emel Müftüoğluna benzetildi. İkinci albümü Kukla 2008 yılında yayımlandı. 2009 Mayıs ayına kadar Show TV'de Wipe Out programını sundu. Ayrıca, Star TV'de Fear Factor Extreme adlı yarışmayı sundu. 2011'in Kasım ayından itibaren FOX'ta yeniden yayımlanmaya başlayan Var Mısın Yok Musun isimli yarışma programının sunuculuğunu üstlendi. Türk izleyicileriyle 28 Kasım 2015'te buluşan Big Brother Türkiye'nin sunuculuğunu yaptı. Program 7 Mart 2016 tarihinde sona erdi. 2020 yılında Show TV'de yayımlanan Asuman'la Sevgili Dünürüm isimli yemek yarışmasını sundu. Günümüzde ise 360'ta yayımlanan Aileler Yarışıyor adlı yarışmanın sunuculuğunu yapmaktadır.