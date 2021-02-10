Astronot ne demek? Astronot anlamı ne?

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Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Astronot kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Astronot anlamı ne? Astronot ne demek?

ASTRONOT NE DEMEK?

Astronot (isim, gök bilimi, Fransızca astronaute) Uzay adamı.

FARKLI ÜLKELERDE ASTRONOT KAVRAMI

Uzay insanına İngilizce astronaut, Rusça kozmonotdenir. Bu iki kelime, Yunanca ástron (yıldız) ve kosmos (evren) kelimelerinin nautes (denizci) kelimesiyle birleşmesinden oluşur. Türkçede de Amerikalı ve Rus uzay insanları için yaygın olarak kullanılır.

Uzaya kendi imkânlarıyla insan gönderen ülkeler şu ana kadar ABD, Rusya (Sovyetler Birliği) ve Çin olmakla birlikte, diğer ülkelerin dillerinde de bu kavrama karşılık gelen kelimeler vardır. Örneğin, Fransızca spationaute (okunuşu: spasyonot) kelimesi Latince spatium kelimesinden türetilmiştir.

Layka, uzaya giden ilk canlı bir köpek olmuştur. Uzaya giden ilk insan 'Yuri Gagarin', uzaya giden ilk kadın 'Valentina Tereşkova' ve Ay'a ayak basan ilk insan 'Neil Armstrong' olmuştur.