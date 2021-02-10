Astronot ne demek? Astronot anlamı ne?
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Astronot ne demek? Astronot anlamı ne?

10.02.2021 12:45 | Son Güncelleme: 10.02.2021 14:00
Astronot ne demek? Astronot anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Astronot, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Astronot ne demek? Astronot anlamı ne? İşte, Astronot kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Astronot kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Astronot anlamı ne? Astronot ne demek?

ASTRONOT NE DEMEK?

Astronot (isim, gök bilimi, Fransızca astronaute) Uzay adamı.

FARKLI ÜLKELERDE ASTRONOT KAVRAMI

Uzay insanına İngilizce astronaut, Rusça kozmonotdenir. Bu iki kelime, Yunanca ástron (yıldız) ve kosmos (evren) kelimelerinin nautes (denizci) kelimesiyle birleşmesinden oluşur. Türkçede de Amerikalı ve Rus uzay insanları için yaygın olarak kullanılır.

Uzaya kendi imkânlarıyla insan gönderen ülkeler şu ana kadar ABD, Rusya (Sovyetler Birliği) ve Çin olmakla birlikte, diğer ülkelerin dillerinde de bu kavrama karşılık gelen kelimeler vardır. Örneğin, Fransızca spationaute (okunuşu: spasyonot) kelimesi Latince spatium kelimesinden türetilmiştir.

Layka, uzaya giden ilk canlı bir köpek olmuştur. Uzaya giden ilk insan 'Yuri Gagarin', uzaya giden ilk kadın 'Valentina Tereşkova' ve Ay'a ayak basan ilk insan 'Neil Armstrong' olmuştur.

Haber Yorumları (2)
VAY BE: uzaya ilk çıkan Türk ben olmalıyım. Sonra ay a ayak basan ilk Türk ve sonra da Mars a ayak basan ilk Türk. ve en sonunda da Mars ta meyve sebze yetiştiren ve Mars ta İlk petrolü bulan Türk de ben olmalıyım. bilmem anlatabildimmi. . !!!1
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ALİ İHSAN: Sunulan Cacabey ismi cinsiyetçi olmuş. . Kadın astronot uzaya gidecek olsa sıkıntı olabilir.
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500
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