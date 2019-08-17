Astronot DJ Luca Parmitano'nun uzaydan çaldığı şarkılarla Ibiza'da gençler dans etti

17.08.2019 15:33

Euronews muhabiri İtalyan astronot Luca Parmitano, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan verdiği konserle uzayda DJ'lik yapan ilk isim oldu. Parmitano'nun 13 Temmuz Salı gecesi çaldığı şarkılar ise İbiza'daki bir yolcu gemisinde müzik severler tarafından coşkuyla kutlandı.

21 Temmuz'dan itibaren Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaşayan Parmitano'nun verdiği konser yaklaşık 15-20 dakika sürdü. Uzaydan yayınlanan şarkılar eşliğinde İbiza'da yaklaşık 3 bin kişi dans etti. Euronews.com'da Görüntüle