ASTRONOMİ VE UZAY GÖZLEM ETKİNLİKLERİ DEVAM EDİYOR

Antakya Belediyesi Bilim Merkezi tarafından organize edilen "Astronomi ve Uzay Gözlem Etkinlikleri" Antakya'nın mahallelerinde gökyüzü meraklılarını bir araya getirmeye devam ediyor.

Her yaş grubundan katılımcıya açık tutulan ve katılımın ücretsiz olduğu etkinlikler Antakya ilçesinin mahallelerinde düzenleniyor. Etkinliklerde profesyonel teleskoplar ve uzman eğitimciler eşliğinde gözlemler yapılıyor.

Antakya Belediyesinden yapılan açıklamada; Astronomi ve Uzay Gözlem Etkinlikleri kapsamında "meteor yağmurları, Ay, Jüpiter ve Satürn" gözlemlerinin de yapıldığı etkinlere yediden yetmişe tüm haklımızın katılım gösterdiği, özellikle öğrencilerin yoğun ilgisinin olduğu belirtildi. Antakya'da bulunan mahallelerde düzenlenen etkinlikler saat: 19. 00 ile 24. 00 arasında gerçekleşiyor.

Yapılan açıklamaya göre Uzay Gözlem etkinlikleri son olarak Bozhöyük ve Maraşboğazı Mahallelerinde gerçekleştirildi.

Etkinliklerin devam ettiği yerler ve tarihleri ise şu şekilde belirtildi:

10 Kasım Uzunaliç Mahallesi

11 Kasım Aşağıoba Mahallesi

Yayın Tarihi :

10 Kasım, 2021

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