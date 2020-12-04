Astrolog Can Aydoğmuş kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler
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Astrolog Can Aydoğmuş kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

04.12.2020 09:55 | Son Güncelleme: 04.12.2020 10:05
Astrolog Can Aydoğmuş kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

Can Aydoğmuş en merak edilen astrologlar arasında yer alıyor. Peki Astrolog Can Aydoğmuş kimdir, nerelidir, kaç yaşında, mesleği ne? Can Aydoğmuş hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir?

Birçok ödül ve adaylığı olan astrolog Can Aydoğmuş'un hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Youtube kanalı da olan Astrolog Can Aydoğmuş kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, evli mi? Tüm bilgiler haberimizde

CAN AYDOĞMUŞ KİMDİR?

Can Aydoğmuş 1984 İstanbul doğumludur. İlkokulunu İstanbul Prestij Koleji'nde tamamlamıştır. Ardından eğitimine yurt dışında devam etmiştir. Can Aydoğmuş 11 yaşında kişisel gelişim yöntemleri alanıyla ilgilenmeye başladı.

Can Aydoğmuş doğum tarihi : 29 Ekim 1984

Can Aydoğmuş kaç yaşında : 36 yaşında

Can Aydoğmuş nereli : İstanbul doğumlu

Can Aydoğmuş mesleği ne : Astrolog, Köşe yazarı

Can Aydoğmuş burcu ne : Akrep

Can Aydoğmuş birçok ülkede çeşitli alanlarda eğitimler aldı. Astroloji ve bilinçaltı gibi konularda da eğitimler alan Can Aydoğmuş bu süreçte dünyanın en ünlü eğitmenlerinin asistanlığını, temsilciliğini yaptı.

Can Aydoğmuş bir dönem CNN Türk'de sonrasında ise Hürriyet'in resmi sitesinde köşe yazarlığı yapmıştır. Halen burada yazarlığa devam etmektedir.

Can Aydoğmuş sosyal medyayı çok aktif şekilde kullanmaktadır. İnstagram hesabında ve Youtube kanalında binlerce abonesi bulunan Can Aydoğmuş astrolog alanında Türkiye'nin en beğenilen isimlerindendir.

Başlıca kitapları şu şekilde:

- Mevlânâ'nın Kedisi romanı

- Aşka Yürü

- Şifanın Eli

- Konuşan Kedi Matu

- Düşle İnan Yaşa

- Ruh Eşin Nerede?

Aldığı ödüller ve adaylıkları:

2017 Altın Kelebek Ödülleri : En iyi Youtuber/Instagrammer adaylığı

2017 Altın Rehber TV Yılın En'leri : En İyi Kişisel Gelişim Kitabı ödülü

2017 Moon Life Dergisi Ödülleri : En İyi Kişisel Gelişim Yazarı ödülü

2018 İnternet Medyası Yılın En İyileri : Yılın Kişisel Gelişim Uzmanı ödülü

2018 Uluslararası Mevlânâ Barış Ödülleri : Yılın En İyi Yazarı ödülü

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