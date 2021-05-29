Aston Martin DBX'e yeni renk seçenekleri geldi

Geçen yıl sonbaharda İstanbul’a giriş yapan Aston Martin’in ilk SUV modeli DBX, yeni renk seçeneklerine kavuştu.

CARMEDYA.COM – Geçen yıl sonbaharda İstanbul'a giriş yapan Aston Martin'in ilk SUV modeli DBX, yeni renk seçeneklerine kavuştu.

2020 yılında Aston Martin Turkey Yeniköy Showroom'unda yerini alan DBX, Haziran ayında yeni renkleriyle görücüye çıkacak. Modelde yeni renklerin isimleri Heritage Racing Green, Sabiro Blue, China Grey, Onyx Black, Stratus White ve Arizona Bronze olacak.

DBX, 4.0 V8 benzinli 550 HP ve 700 Nm tork üretebilen bir motora sahip. Dört çeker bir SUV olmasına karşın model, ihtiyaç halinde tüm çekiş gücünü arka tekerleklere ileterek, yüzde 100 arkadan itişli bir spor otomobil deneyimi yaşatıyor. Arka taraftaki elektrikli diferansiyel (E-Diff) sayesinde virajlardaki performansıyla da dikkat çeken araç, 638 litre bagaj hacmine sahip.

54: 46 ağırlık dağılımı ile dikkat çeken DBX'de 3 odacıklı havalı amortisörler de konfor ve farklı sürüş modlarına uyum sağlıyor. Kör nokta uyarı sistemi, şerit takip asistanı, otomatik uzun far sistemi gibi birçok elektronik güvenlik opsiyonu da DBX'te standart olarak gelen diğer özelliklerden.

Altı farklı sürüş modu, 9 ileri tam otomatik şanzımana sahip araçta standart özellikler arasında 22 inç jantlar, off-road sistemi, panoramik cam tavan, Adaptive Cruise Control, Otomatik Acil Fren Sistemi, Çocuk Yolcu Koruma Sistemi, 360 derece kamera, Kör nokta uyarı sistemi, şerit takip, şeritten ayrılma uyarısı, sürücü durumu alarmı yer alıyor.

Kaynak: Carmedya.com