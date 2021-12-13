Assassin's Creed Valhalla Dawn of Ragnarok Genişleme Paketi Sızdı

Assassin's Creed Valhalla için Dawn of Ragnarok genişleme paketi resmi duyuru öncesi sızdırıldı.

Çinli bir perakende firmasının internet sitesinde Assassin's Creed Valhalla için planlanan sıradaki büyük genişleme paketinin adı, çıkış tarihi ve diğer detaylar Ubisoft'un bugün (13 Aralık ) yapacağı resmi tanıtım öncesi ortaya çıktı. Buna göre, sıradaki içerik paketi Dawn of Ragnarok adını taşıyacak ve 10 Mart 2022'de çıkış yapacak.

Reddit'te bir kullanıcının Çinli internet sitesindeki açıklamayı çevirmesiyle elde edilen bilgilere göre, Assassin's Creed Valhalla Dawn of Ragnarok genişleme paketi için serinin bugüne kadarki en geniş çaplı içerik paketi olacağı söyleniyor. Sızdırılan diğer bilgilere göre, bu genişleme paketi ile oyuncular Eivor ile İskandinav mitolojisinde dünyanın sonu olan büyük savaşta Odin'in yardımıyla mücadele edecekler. Dawn of Ragnarok, İskandinav mitolojisindeki dokuz farklı diyarda geçecek ve iddiaya göre 'en az 40 saatlik oynanış' sunacak.

Dawn of Ragnarok genişleme paketi için ilk sızıntı bu değil. İlk kez Ekim ayında Assassin's Creed Valhalla'nın bir sonraki genişleme paketi ile ilgili çeşitli detaylar öne sürülmüştü.

Assassin's Creed Valhalla'nın Sıradaki Genişleme Paketi "Dawn of Ragnarök" Olabilir

Öte yandan, Ubisoft bugün Assassin's Creed Valhalla'nın yeni içerklerini tanıtacağı bir etkinlik düzenleyecek. Etkinlik 13 Aralık'ta TSİ 20: 00'da başlayacak ve Ubisoft'un resmi YouTube kanalı üzerinde izlenebilecek. Burada sızdırılan Dawn of Ragnarok genişleme paketinin ve diğer planlanan içeriklerin resmi olarak duyurulması bekleniyor.

Asssassin's Creed Valhalla, 2020'nin Kasım ayında PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S ve PC için çıkış yapmıştı. Ubisoft oyunun çıkışından bu yana Valhalla için küçük çaplı DLC'ler ve büyük genişleme paketleri yayınlıyor. Firma 2022'de de AC Valhalla'yı yeni içeriklerle desteklemeye devam edeceğini belirterek önümüzdeki yıl seri için yeni bir oyun görmeyeceğimiz ima etmişti. Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan bir söylentiye göre ise Ubisoft, Assassin's Creed serisini 'live service' bir modele dönüştürmeyi planlıyor.

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