Assassin's Creed Valhalla'da Beowulf'un Hikayesini Göreceğiz
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Assassin's Creed Valhalla'da Beowulf'un Hikayesini Göreceğiz

Assassin's Creed Valhalla ile Beowulf'un hikayesine tanık olacağız. Fransız yayıncı resmi duyuru yapmamış olsa da, Alman Ubisoft mağazasındaki bir detay bunu ortaya çıkarttı.

Assassin's Creed Valhalla'da Beowulf'un Hikayesini Göreceğiz
12.05.2020 14:46 | Son Güncelleme: 12.05.2020 14:46

Assassin's Creed Valhalla ile Beowulf'un hikayesine tanık olacağız. Fransız yayıncı resmi duyuru yapmamış olsa da, Alman Ubisoft mağazasındaki bir detay bunu ortaya çıkarttı.

Assassin's Creed serisinin sıradaki oyunu Assassin's Creed Valhalla, bu yılın son çeyreğinde satışa sunulacak. Yıllardan sonra bizleri yine farklı bir çağa, Viking çağına götürecek olan oyunda İngiltere topraklarının büyük bir bölümünü fetheden Viking topluluğunun hikayesine tanık olacağız.

Serinin önceki oyunlarında olduğu gibi Assassin's Creed Valhalla da beraberinde Season Pass ile geleceğini resmi duyuru sırasında öğrenmiştik. Çıkış sonrasında yayınlanacak indirilebilir içeriklere ek bir ücret ödemeden erişim sağlayabileceğiniz bu eklentinin yaşanan bir kaza sonucu Beowulf ile ilgili ek bir görev barındıracağı ortaya çıktı.

GameRant tarafından fark edilen detaya göre, Alman Ubisoft mağazasındaki ön-sipariş detaylarında İngilizce sayfasında yer almayan bazı detaylar sunuyor ve bu detayların arasında da The Legend of Beowulf (Beowulf Efsanesi) adı altında bir hikaye görevi bulunuyor. Google Çevri'yi kullanarak tercüme ettiğinizde de "Efsanenin arkasındaki acımasız gerçeği keşfet" açıklaması çıkıyor.

Kısaca bahsetmek gerekirse Beowulf, şöhret ve zafer için maceraya çıkan bir savaşçının hikayesini konu alıyordu. Hedefi ise Grendel isimli bir yaratığı ortadan kaldırmaktı. Yaratığı ve annesini ortadan kaldırmada başarılı olmuşsa da, eylemleri onu ve ülkesini doğaüstü güçlerin tahrip ettiği olaylar zincirini harekete geçiriyordu.

Bildiğiniz gibi Ubisoft, Assassin's Creed serisinde her daim ünlü efsanelere saygı duruşunda bulunuyordu. Assassin's Creed Valhalla ile bu geleneğin devam ettiğini görmek güzel olacak.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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