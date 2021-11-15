Assassin's Creed Chronicles sistem gereksinimleri 2021! Assassin's Creed sistem gereksinimleri neler?
Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Ubisoft'un geçtiğimiz günlerde ücretsiz olarak verdiği Assassin's Creed Chronicles'ın sistem gereksinimleri neler? Assassin's Creed Chronicles kaç GB? Detaylar haberimizde…
Assassin's Creed® Chronicles: China, Assassin's Creed® Chronicles: India, Assassin's Creed® Chronicles: Russia oyunlarını içeren Assassin's Creed Chronicles Trilogy'nin Ubisoft Store'da ücretsiz olması üzerine oyunun Sistem Gereksinimleri merak konusu haline geldi. AC Chronicles serisi Ubisoft tarafından 2015 ve 2016 yılında 2.5 D olarak piyasaya sürüldü
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- CPU: Intel Core 2 Duo E8200 2.6 GHz/ AMD Athlon II X2 240 2.8 GHz
- GPU: nVidia GeForce GTS450/ AMD Radeon HD5770
- VRAM: 1024MB
- CPU: Intel Core i3 2105 3.1 GHz/ AMD Phenom II X4 955 3.2 GHz
- GPU: nVidia GeForce GTX 470/ AMD Radeon HD5870 veya daha iyisi
- VRAM: 1024MB
Assassin's Creed Chronicles Trilogy'yi oynayabilmek için temel kurulum dahi 4 GB boş alan gerekmektedir.
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