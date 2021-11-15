Assassin's Creed Chronicles sistem gereksinimleri 2021! Assassin's Creed sistem gereksinimleri neler?

Assassin's Creed® Chronicles: China, Assassin's Creed® Chronicles: India, Assassin's Creed® Chronicles: Russia oyunlarını içeren Assassin's Creed Chronicles Trilogy'nin Ubisoft Store'da ücretsiz olması üzerine oyunun Sistem Gereksinimleri merak konusu haline geldi. AC Chronicles serisi Ubisoft tarafından 2015 ve 2016 yılında 2.5 D olarak piyasaya sürüldü

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ASSASSIN'S CREED CHRONICLES SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

ASSASSIN'S CREED CHRONICLES MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

CPU: Intel Core 2 Duo E8200 2.6 GHz/ AMD Athlon II X2 240 2.8 GHz

GPU: nVidia GeForce GTS450/ AMD Radeon HD5770

VRAM: 1024MB

ASSASSIN'S CREED CHRONICLES ÖNERİLEN SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

CPU: Intel Core i3 2105 3.1 GHz/ AMD Phenom II X4 955 3.2 GHz

GPU: nVidia GeForce GTX 470/ AMD Radeon HD5870 veya daha iyisi

VRAM: 1024MB

ASSASSIN'S CREED CHRONICLES KAÇ GB?

Assassin's Creed Chronicles Trilogy'yi oynayabilmek için temel kurulum dahi 4 GB boş alan gerekmektedir.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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