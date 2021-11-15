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Assassin's Creed Chronicles sistem gereksinimleri 2021! Assassin's Creed sistem gereksinimleri neler?

Haberler.com / Yakupcan Aydemir - Haberler | Gamegar
Assassin's Creed Chronicles sistem gereksinimleri 2021! Assassin's Creed sistem gereksinimleri neler?

Ubisoft'un geçtiğimiz günlerde ücretsiz olarak verdiği Assassin's Creed Chronicles'ın sistem gereksinimleri neler? Assassin's Creed Chronicles kaç GB? Detaylar haberimizde…

Assassin's Creed® Chronicles: China, Assassin's Creed® Chronicles: India, Assassin's Creed® Chronicles: Russia oyunlarını içeren Assassin's Creed Chronicles Trilogy'nin Ubisoft Store'da ücretsiz olması üzerine oyunun Sistem Gereksinimleri merak konusu haline geldi. AC Chronicles serisi Ubisoft tarafından 2015 ve 2016 yılında 2.5 D olarak piyasaya sürüldü

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  • CPU: Intel Core 2 Duo E8200 2.6 GHz/ AMD Athlon II X2 240 2.8 GHz
  • GPU: nVidia GeForce GTS450/ AMD Radeon HD5770
  • VRAM: 1024MB

  • CPU: Intel Core i3 2105 3.1 GHz/ AMD Phenom II X4 955 3.2 GHz
  • GPU: nVidia GeForce GTX 470/ AMD Radeon HD5870 veya daha iyisi
  • VRAM: 1024MB

Assassin's Creed Chronicles Trilogy'yi oynayabilmek için temel kurulum dahi 4 GB boş alan gerekmektedir.

Yakupcan Aydemir
Yakupcan Aydemir
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