ASRİAD Hakkari Şubesinin 1. Olağan Kongresi yapıldı
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ASRİAD Hakkari Şubesinin 1. Olağan Kongresi yapıldı

Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş - Haberler | Güncel

Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Hakkari Şubesinin 1. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

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Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Hakkari Şubesinin 1. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda yapılan kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tek listeyle gidilen seçimler sonucunda ASRİAD Hakkari Şube Başkanlığına Nazım Demir seçildi.

Demir, yaptığı konuşmada, İslam coğrafyasının ekonomik anlamda gelişmesine katkıda sağlamayı, iş organizasyonları düzenlemeyi ve ülke ekonomisine katkıda bulunarak toplumsal kalkınmayı hedeflediklerini söyledi.

Deneğin faaliyet alanının yurt içi ve yurt dışını kapsadığını belirten Demir, şunları kaydetti;

"İlimizde üyelerimizle birlikte geliştirilecek proje ve iş bağlantıları ile ekonomik ve sosyal alanda, üretim odaklı yatırımlar gerçekleştirip halkımıza, ilimize, bölgemize ve ülkemize faydalı olma gayretindeyiz. Sosyal sorumluluk bilinci, adalet, eşitlik ve emeğe dayalı üretim pusulamız olacaktır. Üye sayımız 40 oldu. Kilit bir noktada bulunan ilimiz iki ülkeyle sınırı bulunan turizm, hayvancılık, sınır ticareti, yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle bir cazibe merkezdir."

Kongreye, MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Özbek, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cumhur Demir, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Mahir Çallı, ASRİAD Van Şube Başkanı Taner Han, kanaat önderleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve iş insanları katıldı.

ASRİAD Hakkari Şubesinin 1. Olağan Kongresi yapıldı
ASRİAD Hakkari Şubesinin 1. Olağan Kongresi yapıldı
ASRİAD Hakkari Şubesinin 1. Olağan Kongresi yapıldı
ASRİAD Hakkari Şubesinin 1. Olağan Kongresi yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Temeş

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