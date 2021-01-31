Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı
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Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı

31.01.2021 17:46 | Son Güncelleme: 31.01.2021 17:51
Aslıhan Karalar ve annesinin pozu sosyal medyayı salladı

Kuruluş Osman'ın Burçin Hatun'u Aslıhan Karalar annesiyle fotoğrafını paylaştı. Karalar'ın annesiyle pozu sosyal medyayı salladı

Aslıhan Karalar'ın annesi Nuray Hanım'ı go¨renleri şoke etti. Oyuncu Aslıhan Karalar, annesi Nuray Hanım'la pozunu Instagram'da paylaştı. 21 yas¸ındaki oyuncunun annesiyle pozuna hayranlarından "Annen olduğuna inanmak zor. Nuray Hanım, ancak senin ablan olabilir" yorumları yagˆdı.

Kaynak: Snob Magazin

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