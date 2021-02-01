Aslıhan Karalar kimdir? Aslıhan Karalar hayatı ve biyografisi! Aslıhan Karalar kaç yaşında, nereli?
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Aslıhan Karalar kimdir? Aslıhan Karalar hayatı ve biyografisi! Aslıhan Karalar kaç yaşında, nereli?

01.02.2021 10:50 | Son Güncelleme: 01.02.2021 10:53
Aslıhan Karalar kimdir? Aslıhan Karalar hayatı ve biyografisi! Aslıhan Karalar kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Aslıhan Karalar, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Aslıhan Karalar hakkında merak edilenler. Aslıhan Karalar hayatı ve biyografisi. Aslıhan Karalar kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Aslıhan Karalar merak konusu oldu. İşte Aslıhan Karalar hakkında merak edilen Aslıhan Karalar kimdir, Aslıhan Karalar hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ASLIHAN KARALAR KİMDİR?

Doğum tarihi: 27 Nisan 1999

Kaç yaşında: 21 yaşında

Nereli: Ankara

27 Nisan 1999 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Aslıhan Karalar, Ankara Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi'nden mezun olmuştur. Aslıhan Karalar hayatını İngiltere'de sürdürmekte ve İngiltere'nin başkenti Londra'daki ünlü üniversite Kings College'de İşletme okumaktadır.

Aslıhan Karalar kimdir? Aslıhan Karalar hayatı ve biyografisi! Aslıhan Karalar kaç yaşında, nereli?

Aslıhan Karalar,2017 Best Model of The World birincisi olmuştur. Küçük yaşlardan itibaren sanat eğitimi almış, son zamanlarda modellik mesleğinin yanında oyunculukta da adından söz ettirmiştir.

Aslıhan Karalar kimdir? Aslıhan Karalar hayatı ve biyografisi! Aslıhan Karalar kaç yaşında, nereli?

İlk oyunculuk deneyimini Şahin Tepsesi adlı dizide canlandırdığı Ezgi karakteri ile yaşamış olan Aslıhan Karalar, şimdilerde, ATV ekranlarında yayınlanmakta olan Kuruluş Osman dizisinde Burçin karakterine hayat vermektedir. Aslıhan Karalar, 1.78 metre boyunda, 50 kilo ve Boğa burcudur.

Aslıhan Karalar kimdir? Aslıhan Karalar hayatı ve biyografisi! Aslıhan Karalar kaç yaşında, nereli?

Rol aldığı diziler ve filmler:

Kuruluş Osman (Burçin) (TV Dizisi) 2019

Şahin Tepesi (Ezgi) (TV Dizisi) 2018

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