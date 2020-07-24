Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım
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Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım

Üçüncü çocuk sinyali veren ve evlenmeden önce Arda Turan'a 5 çocuk istediğini söylediğini belirten Aslıhan Doğan, "Arda gülmüş, 'O zaman çok çalışmam lazım' demişti. Henüz yeni doğum yaptım. Ama hiç ara vermeyi düşünmüyoruz" dedi.

24.07.2020 10:35 | Son Güncelleme: 24.07.2020 10:59

İkinci bebeği Asil Aslan'ı bundan 24 gün önce kucağına alan Aslıhan Doğan Turan, üçüncü bebeğin sinyalini verdi.

"HİÇ ARA VERMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ"

Ailesini genişletmek konusunda kararlı olan Aslıhan "Arda ile ilk çıkmaya başladığımızda 5 çocuk istediğimi açıkça söyledim. Arda gülmüş, 'O zaman çok çalışmam lazım' demişti. Henüz yeni doğum yaptım. Ama hiç ara vermeyi düşünmüyoruz" dedi.

"GÜZEL BİR EVLİLİĞİM VAR" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde konuk olduğu canlı yayında karantina süresiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Aslıhan Doğan, şu ifadeleri kullanmıştı: "Karantinada 20. günümüz. Arda ile hiç kavga etmedik. Bu aralar yardım işlerine çok konsantre. Arda yardım işlerinin gizli kalmasından taraftar ama bu kez farkındalık yaratmak için böyle bir paylaşım yaptı. Çok zor durumda olan insanlar var. Allah bir an önce şifa versin. Ben hiçbir evlilik 4x4'lük değil demiştim. Sanki kendi evliliğim 4x4'lük değilmiş gibi manşetler atıldı. Çok şükür benim güzel bir evliliğim var. Akşamları yemeğimizi hep baş başa yiyoruz. Arda bana hep yardımcı oluyor. Bu günlerde biraz mutfağa da girdim. Yeni şeyler denemeye başladım."

Arda Turan'dan 5 çocuk isteyen Aslıhan Doğan'a yanıt: Çok çalışmam lazım

Kaynak: Hürriyet

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