Yeni bölümdeki sorular, izleyicilerde büyük bir heyecan yaratıyor. Yarışmacının vereceği cevabı nefeslerini tutarak bekleyen seyirciler, bir yandan da doğru cevabı bulmak adına bireysel araştırmalar yürütüyor. Eğlenceli bir bilgi deneyimi sunan programda, ekran başındakiler de kendilerini yarışmanın bir parçası gibi hissedip yanıtları tahmin etmeye çalışıyor. Peki, Aslı'ya olan aşkıyla bilinen Kerem adlı efsanevi karakteri Yeşilçam'da canlandıran oyuncu hangisidir?

ASLI'YA OLAN AŞKIYLA BİLİNEN KEREM ADLI EFSANEVİ KARAKTERİ YEŞİLÇAM'DA CANLANDIRAN OYUNCU HANGİSİDİR?

A: Kadir İnanır

B: Cüneyt Arkın

C: Kartal Tibet

D: Sadri Alışık

CEVAP : A

GÜVEN BANA YARIŞMASININ KURALLARI VE FORMATI

Güven Bana, klasik bilgi yarışmalarından ayrılarak strateji ve güven temasını merkeze alan yenilikçi bir format sunuyor. Yarışmada, birbirini daha önce hiç tanımayan iki yarışmacı, 1 milyon TL'lik büyük ödül için stüdyoda karşı karşıya geliyor. Soruları doğru yanıtlayarak ödül havuzunu genişletiyorlar ve her doğru cevapla kasadaki para miktarı artıyor.

GÜVEN UNSURU VE KRİTİK KARAR ANLARI

Yarışmanın en dikkat çeken yönü, güvene dayalı yapısı. Yarışmacılar, belirli anlarda bir butona basarak yarışmadan çekilme ve mevcut tüm ödülü tek başına alma şansı yakalıyor. Bu karar diğer yarışmacının sıfırla ayrılması anlamına geliyor. Yarışma, hem stratejik akıl yürütmeye hem de karşılıklı güvene dayalı olduğu için heyecan her an zirvede.

AİLELERİN KATKISIYLA DUYGUSAL YOĞUNLUK

Yarışmacıların aileleri de stüdyoda yer alıyor. Aile bireylerinin verdiği tepkiler, yarışmanın duygusal atmosferini zenginleştiriyor. Güven Bana, sadece bilgi değil; aynı zamanda insan ilişkileri, güven, ve stratejik düşünme üzerine kurulu bir yarışma olarak izleyicilere farklı bir deneyim sunuyor.