Aslı Turanlı kimdir? Askeri ücret fiyatına maske taktı Bir kanalda magazin programı sunan Aslı Turanlı, 1650 TL'lik Louis Vuitton marka maskesiyle Bebek'te görüntülendi.

Sunucu Aslı Turanlı, önceki gün Bebek'te yakın arkadaşı Banu Ergin ile bir araya geldi. Turanlı'nın maskesi dikkatlerden kaçmadı. Fiyatı ise dudak uçuklattı.

1650 TL'LİK MASKENİN ÖZELLİKLERİ NELER?

Aslı Turanlı, Bodrum ve Göcek tatilinden sonra İstanbul'a döndü. Bir kanalda magazin programı sunan Turanlı, önceki gün Bebek'te görüntülendi. 1650 TL değerindeki Louis Vuitton marka maskesi ile dikkat çekti.