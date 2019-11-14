Aslı Tandoğan prematüre bebek annesi olmanın zorluklarını paylaştı
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Aslı Tandoğan prematüre bebek annesi olmanın zorluklarını paylaştı

"Söz Vermiştin" filminin gala heyecanını yaşayan Aslı Tandoğan, geçtiğimiz yıl 2.bebeği Arya'yı prematüre olarak kucağına almıştı.

14.11.2019 08:46 | Son Güncelleme: 14.11.2019 08:46

"Söz Vermiştin" filminin gala heyecanını yaşayan , geçtiğimiz yıl 2.bebeği Arya'yı prematüre olarak kucağına almıştı. Prematüre Farkındalık Ayı'nda takipçilerini de bu konuda bilgilendirdi.

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Haber Videosu: Aslı Tandoğan prematüre bebek annesi olmanın zorluklarını paylaştı
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