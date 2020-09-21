Aslı Hünel'in eşi Savaş Yurtsever kimdir? Savaş Yurtsever nereli? Savaş Yurtsever ne iş yapar? Savaş Yurtsever kaç yaşında?
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Aslı Hünel'in eşi Savaş Yurtsever kimdir? Savaş Yurtsever nereli? Savaş Yurtsever ne iş yapar? Savaş Yurtsever kaç yaşında?

Türk sanat müziği sanatçısı Alı Hünel'in 2018 yılında evlendiği eşi Savaş Yurtsever kimdir? Savaş Yurtsever mesleği nedir? Savaş Yurtsever kaç yaşında? Savaş Yurtsever nereli?

Aslı Hünel'in eşi Savaş Yurtsever kimdir? Savaş Yurtsever nereli? Savaş Yurtsever ne iş yapar? Savaş Yurtsever kaç yaşında?
21.09.2020 11:53 | Son Güncelleme: 21.09.2020 11:58

Savaş Yurtsever Aslı Hünel ile 2018 yılında yaptığı evlilik ile tanındı. Savaş Yurtsever kaç yaşında? Savaş Yurtsever nereli? Savaş Yurtsever ne iş yapar? Savaş Yurtsever hakkında tüm merak edilenler haberimizde yer almaktadır.

SAVAŞ YURTSEVER KİMDİR?

Savaş Yurtsever 1975 yılında dünyaya geldi. İş adamı olan Savaş Yurtsever 1998'de bir araba markasında satış danışmanı olarak sektöre girdi. 2011 yılından beri bir otomobil firmasında Otomobil Satış Müdürü olarak devam etmektedir. Ayrıca Savaş Yurtsever,Aslıhan Hünel'in abisi Saruhan Ünel'in 18 yıllık arkadaşı olduğu öğrenildi.

Aslı Hünel'in eşi Savaş Yurtsever kimdir? Savaş Yurtsever nereli? Savaş Yurtsever ne iş yapar? Savaş Yurtsever kaç yaşında?

SAVAŞ YURTSEVER VE ASLI HÜNEL

Türk Sanat Müziği'nin sevilen seslerinden Aslı Hünel sanatçı aileden gelmektedir. 43 yaşındaki Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel'in tek kardeşi. Sanatçı bir aileden gelen Aslı Hünel İstanbul doğumlu ve 2018 yılında iş adamı Savaş Yurtseven ile evlendi.

Aslı Hünel'in eşi Savaş Yurtsever kimdir? Savaş Yurtsever nereli? Savaş Yurtsever ne iş yapar? Savaş Yurtsever kaç yaşında?

Kaynak: Haberler.com

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