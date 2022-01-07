Aslı Hatemi kimdir? Aslı Hatemi mesleği nedir?

Gündemde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Alı Hatemi merak konusu oldu. İşte Alı Hatemi hakkında merak edilen Alı Hatemi kimdir, Alı Hatemi hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ASLI HATEMİ KİMDİR?

Ünlü isimlerin boşanma avukatı Aslı Hatemi aynı zamanda Hatemi ailesinin de eski gelinidir.Aslı Hatemi, Kezban Hatemi'nin avukat oğlu Ali Hatemi ile evliydi.

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