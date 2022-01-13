Aslı Enver-Önder Öztarhan aşkının belgesi!

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Aslı Enver, kalbini iş insanı Önder Öztarhan'a kaptırdı. Bir aydır birlikte oldukları öğrenilen çiftin, görüntülenmemek için evde buluştukları ve ilişkilerini sır gibi sakladıkları ortaya çıktı.

Aralık ayının son günlerinde oyuncunun aracı, Öztarhan'ın evinin önünde objektifimize takıldı. Arkadaş ortamında tanışan ikilinin, yakın çevresine çok mutlu olduklarını söylediği konuşuluyor.

Ekim 2021'de Etiler'de yeni aldığı otomobil ile ilk kez görüntülenen Aslı Enver, "Meksika tatiliniz nasıl geçti?" şeklindeki soruya, "Vallahi güzeldi, çok güzeldi" cevabını vermişti.