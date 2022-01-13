Aslı Enver-Önder Öztarhan aşkının belgesi! - Haberler Magazin
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Aslı Enver-Önder Öztarhan aşkının belgesi!

Aslı Enver-Önder Öztarhan aşkının belgesi!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Bir dargın bir barışık şekilde uzun süre aşk yaşadığı şarkıcı Murat Boz'la evliliğin eşiğinden dönen Aslı Enver ile Önder Öztarhan'ın birlikte olduğu ortaya çıktı. Güzel oyuncunun aracının, iş insanının evinin önünde görüntülenmesi dikkatlerden kaçmadı.

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Aslı Enver, kalbini iş insanı Önder Öztarhan'a kaptırdı. Bir aydır birlikte oldukları öğrenilen çiftin, görüntülenmemek için evde buluştukları ve ilişkilerini sır gibi sakladıkları ortaya çıktı.

Aralık ayının son günlerinde oyuncunun aracı, Öztarhan'ın evinin önünde objektifimize takıldı. Arkadaş ortamında tanışan ikilinin, yakın çevresine çok mutlu olduklarını söylediği konuşuluyor.

Ekim 2021'de Etiler'de yeni aldığı otomobil ile ilk kez görüntülenen Aslı Enver, "Meksika tatiliniz nasıl geçti?" şeklindeki soruya, "Vallahi güzeldi, çok güzeldi" cevabını vermişti.
Aslı Enver-Önder Öztarhan aşkının belgesi!

Aslı Enver-Önder Öztarhan aşkının belgesi!

Murat Boz'la evliliğin eşiğinden dönen Aslı Enver, yeni aşka yelken açtı

Murat Boz'la evliliğin eşiğinden dönen Aslı Enver, yeni aşka yelken açtı

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