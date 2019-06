Aslı Enver, final yapan İstanbullu Gelin'e veda mesajıyla duygulandırdı

O3 Medya'nın yapımcısı olduğu, başrollerinde Özcan Deniz, Aslı Enver, İpek Bilgin, Salih Bademci, Fırat Tanış ve Tamer Levent'in paylaştığı İstanbullu Gelin, 3 yıllık ekran yolculuğunu noktaladı. İstanbullu Gelin'in 87. ve final bölümü 31 Mayıs Cuma akşamı ekrana geldi. Dizinin başrol oyuncusu Aslı Enver'in duygusal vedası ise herkesi duygulandırdı.

ESMA'NIN ÖLÜMÜ HERKESİ YIKTI

İstanbullu Gelin'de kocası Garip'in ölümü ve alzheimer hastalığının ilerlemesiyle zor günler yaşayan Esma Sultan, geçtiğimiz bölümde Süreyya'dan kendisinin ölümüne yardımcı olmasını istemişti. Süreyya bu şok teklif karşısında kabuslar görmüştü. Boranlar'da yeniden mutlu günler yaşanmaya başlarken, Esma Sultan'ın ani ölümü herkesi yıktı. Esma, konağın bahçesinde kahvaltı ederken hayatını kaybetti. Süreyya, Esma'yı kahvaltı masasında ölmüş halde buldu.

SET EKİBİYLE VEDA ETTİLER

İstanbullu Gelin'in final bölümünde Esma'nın ölümünün 7 yıl sonrası ekrana geldi. Boranlar konakta hep birlikte yaşamaya devam ederken, Süreyya'nın 40. doğum gününü kutladılar. Esma'nın ise ölmeden önce bir arkadaşına verdiği ve Süreyya'nın 40. doğum gününde teslim etmesini istediği mektup ortaya çıktı. Esma'nın mektubu herkesi duygulandırdı. Final son sahnesinde ise Boranlar bahçede keyif içinde yemek yerken, dizinin set ekibi ortaya çıktı. İstanbullu Gelin oyuncuları ve set ekibi final bölümünü hep birlikte kutladı.

VEDA MESAJIYLA DUYGULANDIRDI

Dizinin final sahnesindeki balonların fotoğrafını paylaşan Aslı Enver, duygusal bir mesaj yazdı. Enver, paylaşımında şunları söyledi: "Bir gün unutursan kim olduğunu? Neden geldiğini tüm yolculuğu? Korkma dön bak ruhuna içindeki o çocuğa o hazır seni anlamaya, sarmaya. Kapat gözünü aç kalbini dinle o çocuğun sesini başla yeniden her gün başla yeniden. Kapak gözünü aç kalbini dinle delicesine o ritmini. Başla yeniden her gün başla yeniden. Gücün hep içinde gizli. dedi Süreyya. Ve öğrendiğim, hissettiğim, her şey için teşekkür ederim dedi Aslı. Canım ekip ve oyuncu arkadaşlarım hepinizi çok seviyorum. İstanbullu Gelin seyircisine sonsuz teşekkürler."