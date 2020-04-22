Aslı Enver gönlünü Kerem Tunçeri'ye kaptırdı Murat Boz ile dört yıllık ilişkisini kısa bir süre önce bitiren Aslın Enver gönlünü eski basketbolcu Kerem Tunçeri'ye kaptırdı.

Murat Boz ile ilişkini geçtiğimiz yaz sonlandıran Aslı Enver'in yalnızlığı bitti. Ünlü oyuncu gönlünü Kerem Tunçeri'ye kaptırdı. Magazin programı 2. Sayfa'nın özel haberine göre, güzel oyuncu gönlünü basketbolcu Kerem Tunceri'ye kaptırdı. Çift ilişkini gözlerden uzak yaşıyor…



BİR AY ÖNCE TANIŞTILAR



Kerem Tunçeri ve Aslı Enver bir ay önce ortak arkadaşlarının organize ettiği bir ev partisinde tanıştı. Partide başlayan arkadaşlıkları zamanla aşka döndü. Corona virüsü salgını sonrası ayrı kalan ikili telefon üzerinden ilişkilerini yürütmeye devam ediyor. Karantina süreci boyunca birbirlerini sürekli arayan ikili şimdilik ilişkilerinin duyulmasını istemiyor.







Kaynak: Snob Magazin