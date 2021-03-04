Aslı Enver, Murat Boz'la aşk iddialarına son noktayı koydu
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Aslı Enver, Murat Boz'la aşk iddialarına son noktayı koydu

04.03.2021 09:41 | Son Güncelleme: 04.03.2021 16:53
Aslı Enver, Murat Boz'la aşk iddialarına son noktayı koydu

Film setinde başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştüren Aslı Enver ve Murat Boz cephesinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Adı eski aşkıyla son zamanlarda barıştıkları iddiasıyla sık sık gündeme gelen Enver, "Yalnızım, bir süre daha da böyle kalmayı düşünüyorum" dedi.

Başrollerinde Burak Özçivit ve Murat Boz'un yer aldığı Kardeşim Benim filminde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Murat Boz-Aslı Enver çiftinin inişli çıkışlı ilişkisi, Ekim 2019'da ayrılıkla noktalanmıştı. O günden bu yana hayranları tarafından sık sık yan yana getirilen ikiliden Enver, haklarında çıkan aşk iddialarına yaptığı açıklama ile son noktayı koydu.

SON NOKTAYI KOYDU

Sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye bölümünden paylaşım yapan Enver, kafaları karıştıran aşk iddialarını "Yalnızım, bir süre daha da böyle kalmayı düşünüyorum" sözleriyle yalanladı.

MURAT BOZ'UN FAN HESABINI TAKİP ETMİŞTİ

Geçtiğimiz ay Aslı Enver, Murat Boz'un bir fan hesabını takip etmişti. Bunu fark eden kullanıcılar, hemen ekran görüntüsü alarak durumu sosyal medyada yaymıştı. Görüntüler sonrası ünlü oyuncunun bu davranışı 'Aslı, Murat'ı stalklıyor' yorumlarının yapılmasına neden olmuştu. Enver, kısa bir süre sonra ise hesabı takip etmeyi bırakmıştı.

Kaynak: Snob Magazin

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