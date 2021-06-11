Aslı Aydıntaşbaş kimdir? Aslı Aydıntaşbaş kaç yaşında, nereli?

Aslı Aydıntaşbaş, son günlerde en çok aratılan isimler arasında. The Wall Street Journal gibi gazetelerde haber ve makaleleri yayınlanan Aslı Aydıntaşbaş'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Aslı Aydıntaşbaş kimdir? Aslı Aydıntaşbaş kaç yaşında, nereli? Aydıntaşbaş' a dair bilinenleri sizin için derledik. Detaylar haberimizde!

Aslı Aydıntaşbaş, son günlerde en çok aratılan isimler arasında.The Wall Street Journal gibi gazetelerde haber ve makaleleri yayınlanan Aslı Aydıntaşbaş'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Aslı Aydıntaşbaş kimdir? Aslı Aydıntaşbaş kaç yaşında, nereli? Aydıntaşbaş' a dair bilinenleri sizin için derledik. Detaylar haberimizde!

ASLI AYDINTAŞBAŞ KİMDİR?

Aslı Aydıntaşbaş 24 Şubat 1973 tarihinde İzmir'de doğan Türk gazetecidir.

Kariyeri

1973 yılında İzmir'de doğdu. Robert College ve ABD Maine'de Bates College'dan mezun oldu. Aydıntaşbaş, New York Üniversitesi'nde gazetecilik ve Ortadoğu üzerine yüksek lisansını tamamladı. Gazeteciliğe Cumhuriyet gazetesinde başladı. Bosphorus Chronicle, Yeni Yüzyıl, NTV, Radikal, Sabah, Habertürk.com, Habertürk TV, Akşam ve Milliyet gazetesi köşe yazarı, muhabir, Washington temsilcisi ve Ankara temsilcisi olarak çalıştı. Bu sırada The New York Times, The Wall Street Journal gibi gazetelerde haber ve makaleleri yayınlandı. 2011 yılında seçim sezonu CNN Türk'te 2011 Türkiye genel seçimleri'ni için Seçim Portreleri adlı programı, TRT Türk'te Küresel Nabız ile Skytürk360'ta Sıcak Temas ve CNN Türk'te Karşı Gündem adlı televizyon programına sundu. Demirören Holding'in patronu Erdoğan Demirören hakkında yazdığı bir yazı sebebiyle Milliyet gazetesindeki köşe yazarlığına son verildi. Halen Cumhuriyet gazetesinde köşe yazmaktadır.

Özel hayatı

7 Ağustos 2007 yılında iş adamı Ekim Alptekin ile evli olan Aydıntaşbaş 2008 yılında boşanmıştır. Kendisi reklamcı Defne Aydıntaşbaş'ın kız kardeşidir. Oyuncu Füsun Demirel'in yeğenidir. Ünlü ressam Figen Aydıntaşbaş'ın kızıdır.

ASLI AYDINTAŞBAŞ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Aslı Aydıntaşbaş, 1973 doğumlu olup 48 yaşında ve İzmirlidir.