Aslan Bacanak filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor?
Sinemaseverlerin ilgisini çeken Aslan Bacanak filmi, beyaz perdedeki yolculuğunun ardından televizyon ekranlarında da büyük beğeni topluyor. İzleyiciler, filmin konusu, özeti ve oyuncu kadrosu gibi ayrıntıları merak ediyor. Biz de Aslan Bacanak filmine dair tüm detayları sizler için derledik.

Ekran başındakileri kendine bağlayan Aslan Bacanak, sinemadaki başarısını televizyon gösteriminde de sürdürüyor. Filmi izlemeyi planlayanlar için en çok sorulan sorular; "Aslan Bacanak'ın konusu nedir?", "Oyuncuları kimlerden oluşuyor?" ve "Filmin özeti nasıldır?" Biz de bu soruların yanıtlarını inceliyoruz.

ASLAN BACANAK FİLMİ KONUSU

Halim (Metin Akpınar), tüm mahallenin çekindiği ve saygı duyduğu, sert mizacıyla tanınan bir minibüsçüdür. Mahalleye yeni taşınan Selim (Zeki Alasya) ise yine aynı mesleği yapmaktadır. İkili, bir türlü geçinemeyerek sürekli karşı karşıya gelir. Selim, mahallenin güzellerinden Zeynep'e (Gölgen Bengü) gönlünü kaptırır ve onunla evlenmek ister. Ancak bu aşk, Selim için kolay olmayacaktır; çünkü Zeynep, Halim'in kız kardeşidir. Bu durum, iki taraf arasında hem komik hem de gerilimli bir mücadeleye yol açar.

ASLAN BACANAK FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

1. Zeki Alasya – Selim

2. Metin Akpınar – Halim

3. Gölgen Bengü – Zeynep

4. Hüseyin Kutman

5. Cevat Kurtuluş – Seyfi

6. İhsan Yüce – Kerim

7. Atilla Pakdemir – Nazmi

8. Selçuk Uluergüven – Fevzi

9. Perran Kutman – Aysel

10. Tuncer Necmioğlu – Kahveci Davut

11. Kemal İskender – Ökkeş

12. Nubar Terziyan – Doktor Hrant

Osman DEMİR
