Aşkın Tarifi yeni bölüm ne zaman? Aşkın Tarifi 4. bölüm bugün var mı? Aşkın Tarifi 5. fragmanı yayınlandı mı?

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Diziseverlerin merakla beklediği Aşkın Tarifi bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Aşkın Tarifi dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Aşkın Tarifi yeni bölüm ne zaman, Aşkın Tarifi 5. bölüm bugün var mı, Aşkın Tarifi yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. İşte, haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…

AŞKIN TARİFİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Naz ve Fırat'ın yakınlaşması Sultan'ı rahatsız ediyor. Naz'ı Fırat'ın hayatından tamamen çıkarmak isteyen Sultan plan yapıyor. Taylan ise Naz'ı vicdan duygusundan etkilemeye çalışıyor. Sultan'ın yaptığı plan işe yaracak mı?

AŞKIN TARİFİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Naz'ın, Taylan'ın evlenme teklifini kabul etmesi; Fırat'ın işini daha da zorlaştırır. Taylan, her ne kadar Fırat'a karşı zafer kazanmış gibi görünse de Fırat'ın restoranda çalışmaya devam edecek olması; onu huzursuz eder. Bu son hamlesi bile, Fırat'ı hayatlarından tamamen çıkarmaya yetmemiştir. Fırat ve Naz'ın arası, Naz'ın teklifi kabul etmesi yüzünden daha da gerilir. Çünkü Fırat, henüz kendine bile itiraf edemese de Naz'ın teklifi kabul etmesine bozulmuştur.

Fırat, bir yandan kapalı kebapçıyı da açtırmaya çalışmaktadır. Üzerinde, bunun da gerginliği vardır. Naz'la yine atıştıkları sırada, Fırat'ın önceden yaptığı bir hamle sayesinde; kısmen de olsa, sulh olurlar. Ancak beklenenin aksine yaşanan gelişmeler; Naz ve Fırat'ı baş başa bir yolculuğa sürükler. Bu sayede, birbirlerini daha yakından tanıma fırsatı bulurlar. Ancak bunu öğrenen Sultan, çok gerilir ve beklenmedik bir hamle yapar. Taylan da Naz'la bir an önce evlenip, ününe ün katmak için adımlarını hızlandırır.

Aynı zamanda, Hazım'ın da gözüne girmeyi istemektedir. Bir aile yemeği organize eder. Ancak Naz'ın ve Taylan'ın planları, birbirini tutmaz. Taylan, Naz'ı bulmak için restorana gittiğinde; onu çok büyük bir sürprizin beklediğinden habersizdir. Acaba Fırat, amacına ulaşabilmiş midir?

AŞKIN TARİFİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!