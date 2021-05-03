Aşkın Tarifi'nin oyuncu kadrosu belli oldu
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Aşkın Tarifi'nin oyuncu kadrosu belli oldu

Aşkın Tarifi'nin oyuncu kadrosu belli oldu
Hürriyet - Haberler | Magazin

Başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün paylaştığı dizi ekibi önceki gün fotoğraf çekiminde bir araya geldi.

Başrollerini Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün paylaştığı dizi ekibi önceki gün fotoğraf çekiminde bir araya geldi.

Fransız mutfağında uzman Gaziantepli bir şefin heyecan dolu aşk hikayesini Kanal D ekranında seyirciyle buluşturacak olan dizinin yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp, yönetmenliğini Deniz Koloş, yaratıcı yapımcılığını Birsel Çıkıncı üstleniyor.

Senaryosunu Leyla Oter ve Doruk Erengül'ün kaleme aldığı "Aşkın Tarifi"nde Kadir Doğulu ve Serra Arıtürk'ün yanı sıra Cem Davran, Alper Saldıran, Yasemin Baştan, Ümmü Putgül, İdil Sivritepe, Atakan Yılmaz, Elif Melda Yılmaz, Mehmet Şeker, Deniz Gürkan, Gökhan Niğdeli, Selim Akgül, Onur Yakıcı ve Batuhan Bayır yer alıyor.

Kaynak: Hürriyet

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