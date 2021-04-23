Aşkın Tarifi dizisinde Kadir Doğulu'nun partneri Serra Arıtürk oldu
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Aşkın Tarifi dizisinde Kadir Doğulu'nun partneri Serra Arıtürk oldu

Aşkın Tarifi dizisinde Kadir Doğulu'nun partneri Serra Arıtürk oldu
Hürriyet - Haberler | Magazin

Kadir Doğulu ile başrolü paylaşacak olan güzel oyuncu Serra Arıtürk, Naz karakterine hayat verecek.

Kadir Doğulu ile başrolü paylaşacak olan güzel oyuncu Serra Arıtürk, Naz karakterine hayat verecek. Daha önce Youtube'da söylediği şarkılar ile de adından söz ettiren Arıtürk, restoran sahibi genç ve yetenekli bir şefi canlandıracak.

Yakın zamanda çekimlerine başlanacak olan dizi, Fransız mutfağında uzman Gaziantepli bir şefin heyecan dolu aşk hikayesini seyirciyle buluşturacak.

Yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği Aşkın Tarifi dizisinin yönetmen koltuğuna Deniz Koloş otururken, projenin yaratıcı yapımcılığını Birsel Çıkıncı üstleniyor. Dizinin senaryosunu ise Leyla Oter ve Doruk Erengül kaleme alıyor.

Kaynak: Hürriyet

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