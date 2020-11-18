Aşkın Nur Yengi'den takdir toplayan yardım

Usta sanatçı Aşkın Nur Yengi, pandemi nedeniyle zor günler geçiren ihtiyaç sahibi öğrencileri unutmadı

Snob Magazin'in özel haberine göre; Demet Akalın, Hadise, Gülben Ergen ve Başak Dizer gibi ünlü isimlerden sonra& ;Aşkın Nur Yengi'den de takdir toplayan bir hamle geldi. Yengi, geçtiğimiz haftalarda ihtiyaç sahiplerine gönderilmek üzere tam 15 koli hazırlattı. Ünlü sanatçının yardıma muhtaç okulların ve öğrencilerin oyuncaktan kitaba, monttan ayakkabıya kadar her türlü isteğini karşıladığı ortaya çıktı.

İHTİYAÇ SAHİPLERİ BAYRAM ETTİ





Aşkın Nur Yengi, hazırladığı bu 15 koliyi Beşiktaş'ın kadın taraftar grubu 'Çarşı Kadın'a teslim etti. 'Ben okursam, sen okursan, o okursa dünya değişir' sloganıyla yola çıkan Çarşı Kadın, bu kolileri ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Türkiye'nin dört bir tarafından Çarşı Kadın'a yapılan yardımlar; Diyarbakır, Şanlıurfa, Bitlis, Van, Iğdır, Kars, Mardin, Elazığ, Erzurum, Şırnak, Batman ve daha birçok ilde bulunan köy okullarına taşınmaya devam ediyor.& ;

ÜNLÜLER ÇOCUKLARI UNUTMADI

Geçtiğimiz aylarda Demet Akalın, Hadise, Gülben Ergen ve Başak Dizer'in de ihtiyaç sahiplerine yardım yaptığı ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Snob Magazin