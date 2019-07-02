"Askıda Ekmek Projesi Futbol Turnuvası"

CK Enerji Çamlıbel Elektrik'in 'Askıda Ekmek Projesi'ni daha geniş kitlelere ulaştırmak için başlattığı 'Askıda Ekmek Kurumlararası Futbol Turnuvası'nın Sivas ili grup maçları başladı.

CK Enerji Çamlıbel Elektrikten yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda başlangıç vuruşunu Tarım Kredi Kooperatifleri Sivas Bölge Birlik Müdürü İsmail Köse, TÜDEMSAŞ Genel Müdürü Vekili Mehmet Başoğlu ile CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin birlikte yaptı.

Programda konuşan CK Enerji Çamlıbel Elektrik Genel Müdürü İbrahim Yalçın Tekin, Sivas, Tokat ve Yozgat'ta toplam 500 noktaya ulaşan Askıda Ekmek Projesi'nde bugüne kadar askıya konulan ekmek sayısının 900 bine yaklaştığını belirtti.

Daha çok ihtiyaç sahibine ulaşmak için futbolun milyonları birleştiren gücünden de destek alma özelliği ile geçen yıl Askıda Ekmek Kurumlar Arası Futbol Turnuvası'nı başlattıklarını anımsatan Tekin, "Kamu ve özel kurum çalışanlarının katıldığı turnuva ile projemiz daha geniş kitlelere ulaştı. Bu yıl ikincisini gerçekleştirdiğimiz turnuva artık Sivas dışına taşarak, Yozgat ve Tokat'ta da düzenleniyor. Bugün burada yaptığımız başlama vuruşu ile takımlarımızın centilmenlik çerçevesinde karşılaşmalarını izleyeceğimiz inancındayız. Amacımız Askıda Ekmek Projemizi çok daha geniş kitlelere ulaştırabilmek. Destek veren herkese şimdiden sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Sivas'taki maçlarda ilk gün A ve H Grubu'nda takımlar mücadele etti. A Grubu'ndaki maçlarda TÜDEMSAŞ ile Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Birliği, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ile Beton Travers Fabrikası takımları karşılaştı. TÜDEMSAŞ takımı, Tarım Kredi Kooperatifi Bölge Birliği takımını 3-0'lık skorla mağlup etti. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü takımı ise Beton Travers Fabrikası takımına 10-1'lik skorla üstünlük sağladı.

H Grubu'nda yapılan maçlarda CK Enerji Çamlıbel Elektrik ile Sivas İl Müftülüğü, Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ile Sivas Belediyesi takımları karşı karşıya geldi. Sportmence geçen karşılaşmalarda CK Enerji Çamlıbel Elektrik takımı, Sivas İl Müftülüğü takımına karşı 6-1'lik skorla galip geldi. Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü takımı ise Sivas Belediyesi takımını 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Kaynak: AA