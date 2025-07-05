ASKİ Ankara su kesintisi! 5-6 Temmuz Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 5 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 5 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 5 TEMMUZ

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 5.07.2025 15:00:00

Tamir Tarihi: 5.07.2025 20:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Bağlıca Mahallesi Çambayırı Cadde içerisinde içme suyu hattında oluşan arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Alsancak Mahallesi geneli, Süvari ve 30 Ağustos Mahalleleri bir kısmı

POLATLI

Arıza Tarihi: 5.07.2025 09:30:00

Tamir Tarihi: 5.07.2025 19:00:00

Detay: Polatlı İlçesi :Fatih Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Fatih Mahallesi Bir Bölümü