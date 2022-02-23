ASKİ Ankara su kesintisi: 23 - 24 Şubat 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? Ankara su kesintisi listesi!

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su Ve Kanalizasyon İdaresi ( Aski ) 23 Şubat Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Yenimahalle, Çankaya, Etimesgut ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 23 Şubat Ankara su kesintisi saatleri...

23 ŞUBAT ANKARA SU KESİNTİLERİ

ELMADAĞ

Arıza Tarihi: 23.02.2022 10:30:00

Tamir Tarihi: 23.02.2022 17:00:00

Detay: Hasanoğlan mahallesi ipek Sokak içerisindeki 500 lük şebeke hattındaki arızadan dolayı su kesintisi olacaktır.

Etkilenen Yerler: BAHÇELİEVLER MAH

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 23.02.2022 13:00:00

Tamir Tarihi: 23.02.2022 17:00:00

Detay: Gölbaşı İlçesi Ballıkpınar Mahallesi Ballıkpınar caddesinde Q 100 PVC hattaki arıza nedeniyle 23/02/2022 saat 13:00 ile 17:00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: BALLIKPINAR MAHALLESİ

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