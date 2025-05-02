ASKİ Ankara su kesintisi! 2-3 Mayıs Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 2 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 2 MAYIS

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

AYAŞ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 2.05.2025 09:05:00

Tamir Tarihi: 2.05.2025 13:00:00

Detay: Ayaş Emine Tevfika Ayaşlı Mahallesi Fatih Sitesi içerisinde bulunan 63'lük içme suyu dağıtım hattı arızası nedeni ile su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayaş Emine Tevfika Ayaşlı Mahallesi Fatih Sitesi.

ETİMESGUT SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 2.05.2025 00:00:00

Tamir Tarihi: 3.05.2025 12:00:00

Detay: Etimesgut İlçesi Balı Kuyumcu Mahallesi İçme Suyu Deposundaki Pompa İstasyonuna gelen elektrik hattındaki arızadan dolayı plansız su kesintisi yapılmıştır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Balı Kuyumcu Mahallesi