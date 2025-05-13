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ASKİ Ankara su kesintisi! 13-14 Mayıs Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

ASKİ Ankara su kesintisi! 13-14 Mayıs Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
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Ankara ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 13 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Ankara'nın bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 5 Nisan Ankara su kesintisi saatleri...

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 13 Mayıs günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 13 Mayıs Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 13 MAYIS

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

GÖLBAŞI

Arıza Tarihi: 13.05.2025 12:00:00

Tamir Tarihi: 14.05.2025 02:00:00

Detay: GÖLBAŞI İLÇESİ KARŞIYAKA MAHALLESİ HAYMANA YOLU BULVARI İLE İLKOKUL SOKAK KÖŞESİNDE Ø 500 DUCTİL İÇME SUYU İLETİM HATTINDAKİ ARIZA NEDENİ İLE PLANLI SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR. SABIR VE ANLAYIŞINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDER, VERMİŞ OLDUĞUMUZ RAHATSIZLIKTAN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ.

Etkilenen Yerler: AHİBOZ, BAHÇELİEVLER, EYMİR, GAZİ OSMAN PAŞA, KARAGEDİK, KARAOĞLAN, KARŞIYAKA, KIRIKLI, OĞULBEY, ÖRENCİK,TEPEYURT,YAĞLI PINAR, YAYLABAĞ MAHALLELERİ.

SİNCAN

Arıza Tarihi: 13.05.2025 13:40:00

Tamir Tarihi: 13.05.2025 20:00:00

Detay: Sincan ilçesi temelli beldesi istiklal mahallesi hafız ali caddesi içerisinde oluşan ana boru arızası nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır. sabır ve anlayışınız için teşekkür eder vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: gazi mahallesi, istiklal mahallesi ve cumhuriyet mahallesi tamamı.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
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