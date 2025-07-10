ASKİ Ankara su kesintisi! 10-11 Temmuz Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 10 Temmuz günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 10 Temmuz Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 10 TEMMUZ

Güncel Ankara su kesintileri iç in Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

AYAŞ

Arıza Tarihi: 11.07.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 11.07.2025 18:00:00

Detay: Planlı kesinti Ayaş İlhan Mahallesi Kümeevler Mevkinde Enerji-SA bakım onarım çalışmasından kaynaklı su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Ayaş İlhan Mahallesi

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Arıza Tarihi: 13.07.2025 09:00:00

Tamir Tarihi: 13.07.2025 18:00:00

Detay: Planlı kesinti Ayaş Sinanlı Mahallesi Kümeevler Mevkinde Enerji-SA bakım onarım çalışmasından kaynaklı su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Hocasinan,Cuma,Mahkeme Mahalleleri

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 9.07.2025 17:25:00

Tamir Tarihi: 10.07.2025 07:00:00

Detay: Beypazarı İlçesi ayvaşık Mahallesini besleyen Depoda Su seviyesinin düşüklüğü nedeniyle Yüksek kotlarda bulunan mahallelerde su kullanimi saglanamamaktadir. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: Ayvaşık Mahallesi Geneli

SEREFLIKOÇHISAR

Arıza Tarihi: 10.07.2025 17:50:00

Tamir Tarihi: 10.07.2025 23:55:00

Detay: ŞEREŞLİKOÇHİSAR BAĞAZİÇİ MAHALLESİNDE OLUŞAN DAĞITIM ŞEBEKE HATTI ARIZASI NEDENİYLE 17:50 23:55 TARİHLERİ ARASI 6 SAATSU KESİNSİ OLACAKTIR

Etkilenen Yerler: BOĞAZİÇİ MAHALLESİ HÜRRİYET MAHALLESİ KALE MAHALLESİ SARIKAYA MAHALLESİ SANAYİ MAHALLESİ YENİMAHALLE EKİCİ MAHALLESİ VE MUSTAFACIK MAHALLESİ AKSEKİ MAHALLESİ

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 10.07.2025 20:00:00

Tamir Tarihi: 10.07.2025 23:00:00

Detay: DETAY: Pursaklar İlçesi Fatih Mahallesi Aydos Sokak içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. (Verdiğimiz Rahatsızlıktan Dolayı Özür Dileriz)

Etkilenen Yerler: -Fatih Mahallesi bir kısmı