Askerlik yerleri açıklandı mı? E-devlet üzerinden akerlik yeri sorgulama nasıl yapılır?

Askere gitme çağı gelen gençleri yakından ilgilendiren askerlik yerlerinin açıklanması hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından Kasım Celp döneminde silah altına alınacak olan ve tecilini bozduran binlerce genci ilgilendiren askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?