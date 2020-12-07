Askerlik ertelendi mi? 2021 askerlik sevk tarihleri ne zaman? Kasım Aralık ayı askerlik sevkleri son dakika!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Askerlik ertelendi mi? 2021 askerlik sevk tarihleri ne zaman? Kasım Aralık ayı askerlik sevkleri son dakika!

07.12.2020 16:34 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:38
Askerlik ertelendi mi? 2021 askerlik sevk tarihleri ne zaman? Kasım Aralık ayı askerlik sevkleri son dakika!

Son dakika! Ülke genelinde artan koronavirüs vakaları beraberinde yeni tedbirleri de getirdi. Buna göre Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada aralık ayı askerlik süresini bir ay uzattı mı? Aralık ayı sevk tarihi ne zaman? Kasım ayı sevkleri yapıldı mı?

Ülke genelinde artan koronavirüs vakaları beraberinde yeni tedbirleri de getirdi. Bu kapsamda hafta sonları belirli saatler arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada neler yer alıyor?

ASKERLİK ERTELENDİ Mİ?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 22-24 Aralık'ta sevk edilmesi planlanan askerlerin sevk tarihleri 26-28 Ocak 2021 tarihine ertelendi. Daha önce kasım ayı sevk tarihlerinde de ertelemeye gidilirken, bakanlık bu ertelemelerde bir değişikliğin olmadığını duyurdu.

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?

Askerlik görevi için 23-25 Kasım tarihlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Açıklamanın devamında, "Kasım ayından Aralık'a ertelenenlerin sevk tarihinde bir değişiklik yoktur. 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklanan yükümlüler sevk tarihlerini E-Devlet'ten takip edebilecek, duyuru metnine https://asal.msb.gov.tr adresinden ulaşabilecektir" denildi.

İlgili Haberler

YDUS ertelendi mi? ÖSYM son dakika 27 Aralık YDUS iptal mi edildi? YDUS ne zaman?
YDUS ertelendi mi? ÖSYM son dakika 27 Aralık YDUS iptal mi edildi? YDUS ne zaman?
YKS 2021 ne zaman yapılacak? 2021 sınav başvuruları ne zaman? 2021 YKS düzeni!
YKS 2021 ne zaman yapılacak? 2021 sınav başvuruları ne zaman? 2021 YKS düzeni!
Survıvor 2021 kadrosu! Survıvor 2021 ne zaman başlayacak?
Survıvor 2021 kadrosu! Survıvor 2021 ne zaman başlayacak?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Süleyman Soylu Muhsin Fahrizade Ali Mahir Başarır
Magazin Yalın Acun Ilıcalı Bülent Ersoy Burcu Esmersoy
Spor Samatta Fatih Terim Serdar Aziz Gökhan Gönül İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Adana Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Askerlik ertelendi mi? 2021 askerlik sevk tarihleri ne zaman? Kasım Aralık ayı askerlik sevkleri son dakika! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 16:38:28. #1.14#
title