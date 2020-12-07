Askerlik ertelendi mi? 2021 askerlik sevk tarihleri ne zaman? Kasım Aralık ayı askerlik sevkleri son dakika!

Son dakika! Ülke genelinde artan koronavirüs vakaları beraberinde yeni tedbirleri de getirdi. Buna göre Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada aralık ayı askerlik süresini bir ay uzattı mı? Aralık ayı sevk tarihi ne zaman? Kasım ayı sevkleri yapıldı mı?

Ülke genelinde artan koronavirüs vakaları beraberinde yeni tedbirleri de getirdi. Bu kapsamda hafta sonları belirli saatler arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada neler yer alıyor?

ASKERLİK ERTELENDİ Mİ?

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 22-24 Aralık'ta sevk edilmesi planlanan askerlerin sevk tarihleri 26-28 Ocak 2021 tarihine ertelendi. Daha önce kasım ayı sevk tarihlerinde de ertelemeye gidilirken, bakanlık bu ertelemelerde bir değişikliğin olmadığını duyurdu.

ASKERLİK SEVK TARİHLERİ NE ZAMAN?

Askerlik görevi için 23-25 Kasım tarihlerinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı emrine sevk edilmesi planlanan yükümlülerin sevk işlemleri 22-24 Aralık 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Açıklamanın devamında, "Kasım ayından Aralık'a ertelenenlerin sevk tarihinde bir değişiklik yoktur. 22-24 Aralık tarihlerinde sevk edileceği açıklanan yükümlüler sevk tarihlerini E-Devlet'ten takip edebilecek, duyuru metnine https://asal.msb.gov.tr adresinden ulaşabilecektir" denildi.