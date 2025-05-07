Askerlik 3 aya düşecek mi? Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi!
Son günlerde kamuoyunda sıkça dolaşan "Askerlik süresi 3 aya düşecek" iddiaları, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yetkilileri, bu tür söylentilerin asılsız olduğunu ve vatandaşların sadece resmi açıklamalara itibar etmeleri gerektiğini vurguladı. Peki, gerçekten askerlik süresi 3 aya mı düşecek?
MSB yetkilileri, askerlik süresi 3 ay olacak mı sorusuna net bir yanıt vererek, mevcut askerlik sisteminde herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı. "Askerlik 3 aya düşecek" yönündeki iddialar sonrası birçok vatandaş, mevcut askerlik süresi ne kadar? ve "TBMM'de askerlikle ilgili bir düzenleme var mı?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, Askerlik 3 aya düşecek mi?
ASKERLİK 3 AYA DÜŞECEK Mİ?
Şu anda yürürlükte olan askerlik sistemi, 2019 yılında yapılan düzenlemeyle belirlenmiş ve o tarihten bu yana herhangi bir değişikliğe uğramamıştır. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, askerlik süresi 3 aya düşmeyecek, mevcut sistem geçerliliğini korumaya devam etmektedir.
Bu süreler, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 2019 yılında kabul edilen yasa değişikliğiyle düzenlenmiş ve uygulamaya alınmıştır. Mevcut sistemde, isteyen yükümlüler 6 ay sonunda terhis olabilirken, kalanlar maaş alarak görevlerine devam edebilmektedir.
"Askerlik 3 aya indirilecek" söylentileri sonrası gözler TBMM'ye çevrilse de, şu anda meclis gündeminde askerlik süresinin kısaltılmasına yönelik herhangi bir yasa teklifi yer almamaktadır.