Askerlik 3 aya düşecek mi? Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi!

MSB yetkilileri, askerlik süresi 3 ay olacak mı sorusuna net bir yanıt vererek, mevcut askerlik sisteminde herhangi bir değişiklik olmadığını açıkladı. "Askerlik 3 aya düşecek" yönündeki iddialar sonrası birçok vatandaş, mevcut askerlik süresi ne kadar? ve "TBMM'de askerlikle ilgili bir düzenleme var mı?" gibi sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, Askerlik 3 aya düşecek mi?

ASKERLİK 3 AYA DÜŞECEK Mİ?

Şu anda yürürlükte olan askerlik sistemi, 2019 yılında yapılan düzenlemeyle belirlenmiş ve o tarihten bu yana herhangi bir değişikliğe uğramamıştır. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, askerlik süresi 3 aya düşmeyecek, mevcut sistem geçerliliğini korumaya devam etmektedir.

Bu süreler, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından 2019 yılında kabul edilen yasa değişikliğiyle düzenlenmiş ve uygulamaya alınmıştır. Mevcut sistemde, isteyen yükümlüler 6 ay sonunda terhis olabilirken, kalanlar maaş alarak görevlerine devam edebilmektedir.

"Askerlik 3 aya indirilecek" söylentileri sonrası gözler TBMM'ye çevrilse de, şu anda meclis gündeminde askerlik süresinin kısaltılmasına yönelik herhangi bir yasa teklifi yer almamaktadır.