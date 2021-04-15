Askeri tören sırasında dansçıların sergilediği twerk performansı kriz yarattı: Bu tam bir rezalet
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Askeri tören sırasında dansçıların sergilediği twerk performansı kriz yarattı: Bu tam bir rezalet

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Avustralya Savunma Kuvvetleri'nin yeni gemisi için düzenlenen askeri törendeki dansçılar ülkeyi karıştırdı. Tören sırasında twerk yapan dansçılar askeri kademede büyük rahatsızlık yaratırken, Liberal Ulusal Parti milletvekili Phillip Thompson yaşananları tam bir rezalet olarak nitelendirdi. Thompson, "Bir gemi için yapılan törende beklentiler daha farklı oluyor. Komutanlar, Parlamento üyeleri ve vali orada. Böyle bir ortamda twerk yapmanın uygun olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Avustralya'da Savunma Kuvvetleri'nde bağlı HMAS Supply savaş gemisi için düzenlenen tören ülkeyi karıştırdı. Geminin idaresinin Avustralya Savunma Kuvvetleri'ne (ADF) geçmesi üzerine yapılan törene 'twerk' yapan kadın dansçılar damga vurdu.

VALİ VE KOMUTAN CİDDİ RAHATSIZLIK DUYDU

Avustralya Genel Valisi David Hurley ve Avustralya Savunma Kuvvetleri Komutanı Angus Campbell'in de bulunduğu törende dansçılar tüm hünerlerini sergiledi. Daily Star'ın haberine göre Hurley ve Campbell'in, alışılmışın dışındaki bu törende rahatsızlıklarını açıkça belli ettiği vurgulandı.

Askeri tören sırasında dansçıların sergilediği twerk dansı kriz yarattı: Bu tam bir rezalet

"YAŞANANLAR TAM BİR REZALET"

ABC News'a konuşan Liberal Ulusal Parti milletvekili Phillip Thompson törenle ilgili adeta ateş püskdürdü. Yaşananların bir tür rezalet olduğunu söyleyen Thompson, "ADF'nin standartlarını düşünürsek bir gemi için yapılan törende beklentiler daha farklı oluyor. ADF Komutanı, Parlamento üyeleri, Avustralya Genel Valisi herkes orada. Böyle bir ortamda twerk yapmanın uygun olmadığını düşünüyorum" dedi.

GEMİ İNSANI YARDIM OPERASYONLARINDA KULLANILACAK

2018'de yapımı tamamlanarak suya indirilen geminin Avustralya'da insani yardım operasyonlarında kullanılması planlanıyor.

Askeri tören sırasında dansçıların sergilediği twerk performansı kriz yarattı: Bu tam bir rezalet
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