Askeri hastaneler açılacak mı?

Askeri hastaneler açılacak mı?
15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan askeri hastaneler zaman zaman yeniden gündeme gelmişti. Bu konuda çeşitli çevreler, askeri hastanelerin tekrar faaliyete geçirilmesinin önemine dikkat çekiyordu. Bugün ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklama sonrası "Askeri hastaneler yeniden açılacak mı?" sorusu kamuoyunda yoğun biçimde tartışılmaya başlandı.

Türkiye genelinde 26 ilde bulunan 32 askeri hastane, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılmıştı. Son dönemde kulislerde bu hastanelerin yeniden açılacağına dair iddialar konuşuluyordu. Aradan geçen 9 yılın ardından yaşanan yeni gelişmeler dikkat çekerken, Bahçeli de partisinin grup toplantısında askeri hastaneler konusuna değindi. Bu açıklamanın ardından, askeri hastanelerin tekrar hizmete girip girmeyeceği yönündeki merak daha da arttı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada askeri hastanelerle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Bahçeli, "Vatandaşın haklı taleplerini karşılamakla sorumluyuz. Bunlardan biri de askeri hastanelerin yeniden faaliyete geçirilmesidir. Kapatılmaları bir hataydı, ancak yeniden açılmaları büyük bir hayır olacaktır" dedi.

Bahçeli'nin bu çıkışının ardından gözler Cumhurbaşkanlığı ve hükümet kanadına çevrildi. Ankara kulislerinde, önümüzdeki günlerde bu konuda somut adımların atılabileceği konuşuluyor. 9 yıl aradan sonra askeri hastanelerin yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin süreç yakından takip ediliyor.

