Askerden izne gelen genç, 5'inci kattan atlayarak yaşamına son verdi
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Askerden izne gelen genç, 5'inci kattan atlayarak yaşamına son verdi

Askerden izne gelen genç, 5'inci kattan atlayarak yaşamına son verdi
Haberler.com - Haberler | 3. Sayfa

İstanbul Sancaktepe'de yaklaşık bir hafta önce askerden izne gelen Yusuf Dulu isimli genç, dün gece saatlerinde iddiaya göre ailesiyle tartıştıktan sonra oturdukları evin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.

Veysel Karani Mahallesi'nde meydana gelen olayda; bir süre önce askerden izne gelen Yusuf Dulu isimli genç, iddiaya göre gece saatlerinde ailesiyle tartıştı. Tartışma sonucu bir anda balkona fırlayan genç, kendini 5'inci kattan aşağı bıraktı.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE YAPILDI

Vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yapmasının ardından yaralı genç hastaneye kaldırıldı. Yakındaki bir özel hastaneye götürülen genç, buradaki doktorların "Daha teşekküllü bir hastaneye gitmesi gerekiyor" demesi üzerine başka bir hastaneye nakledildi.

AMBULANSTA HAYATINI KAYBETTİ

Aşırı kan kaybettiği öğrenilen gencin nakil sırasında ambulansta hayatını kaybettiği öğrenildi. Ekipler olaylar ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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