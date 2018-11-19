Vatani Görevini Yapan Asker, Nöbet Tuttuğu Kulübede Ölü Bulundu

Afyonkarahisar'da vatani görevini yapmakta olan 20 yaşındaki er M.Ç. nöbet tuttuğu kulübede ölü bulundu. Polis, M.Ç.'nin intihar ettiği ihtimali üzerinde dururken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

SESİ DUYAN ASKERLER NÖBET KULÜBESİNE KOŞTU

Olay, saat 18.30 sıralarında Afyonkarahisar merkezindeki Orduevi'nde meydana geldi. Orduevi'nde vatani görevini yapan er M.Ç.'nin nizamiye girişinde nöbet tuttuğu kulübeden silah sesi duyuldu. Nizamiyedeki diğer askerler ses üzerine girdikleri kulübede M.Ç.'yi başından vurulmuş halde hareketsiz yatarken buldu.

İLK DEĞERLENDİRME İNTİHAR OLDUĞU YÖNÜNDE

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürdüğü M.Ç., burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. M.Ç.'nin cenazesi morga konuldu. Polis, M.Ç.'nin intihar ettiği ihtimali üzerinde dururken, olayla ilgili soruşturma başlattı. M.Ç.'nin İzmir nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.