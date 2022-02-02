Asker uğurlaması sırasında çılgınca dans eden kadının videosu büyük ses getirdi

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - İstanbul Bağcılar Bağlar Mahallesi'nde 30 Ocak Pazar günü askere gidecek olan gençler için sokakta eğlence düzenlendi. Ses sistemin yer aldığı aracın sokağa gelmesinin ardından çalınan müzik eşliğinde asker uğurlamasına katılanlar dans etmeye başladı.

MÜZİĞİN RİTMİNE UYARAK DANS ETMEYE BAŞLADI

Asker uğurlamasını evinin balkonundan seyreden bir kadın müziğin ritmine uyarak dans etmeye başlayınca bir anda sokaktakilerin ilgi odağı haline geldi. Bir vatandaş cep telefonuyla o anları kaydedip sosyal medyada paylaştı.

DANS VİDEOSU BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Kısa sürede yüzlerce kişiye ulaşan görüntüler, yoğun ilgi gördü. Birçok sosyal medya kullanıcısı kimseye aldırmadan dans eden kadın hakkında yorum yaparken, paylaşılan videolar binlerce beğeni aldı.

Demirören Haber Ajansı - Güncel